Akıncı ile Anastasiadis, 16 Nisan'da görüşecek (2) - Yeniden

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'in, 16 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da, akşam yemeğinde bir araya geleceği açıklandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, yemeğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yemekte, bir müzakere olmayacak. Müzakerenin başlangıcı olarak da addedilmeyecek. Müzakerenin olabilmesi için daha farklı yaklaşımlar gerekir" dedi.

İki liderin, yemekte, Kıbrıs görüşmelerinde gelinen süreci değerlendirmesi ve karşılıklı görüşlerini ortaya koyması bekleniyor. Yemekte, Birleşmiş Milletler (BM) ve iki taraftan yetkililerin de hazır bulunacağı belirtildi.