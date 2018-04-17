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Akıncı: "Yeni bir durum ortaya çıkmadı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 02:20 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis 9 buçuk aylık aradan sonra tekrar görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis 9 buçuk aylık aradan sonra tekrar görüştü. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı sarayına dönen Akıncı yaptığı yeni bir durumun otaya çıkmadığının altını çizdi.
Rum Lider Nikos Anastasiadis ile 9 buçuk ay sonra tekrar görüşen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu görüşmede yeniden durum tespiti yaptıklarını belirterek, " 10 aya yakın bir süredir Crans Montana’dan bu yana rum lider ile bir araya gelememiştik. Bugün bir araya gelmek ve nerede durduğumuzu tespit etmek söz konusu oldu. Bundan sonrasını birlikte değerlendirme fırsatı bulduk" dedi.
Sürecin iki taraf için de olumlu sonuçları olması gerektiğini vurgulayan Akıncı sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Bundan sonrası için net bir fikir sahibi olmamız önemliydi. Hepinizin bildiği gibi Crans Montana’da tarihi bir fırsat kaçırılmıştır. Crans Montana’da biraraya gelebilmek kolay olmadı. Hiçbir şey artık eskisi gibi olamaz. Crans Montana’da sonuçlanan süreç beraberinde bir sürü ders getirdi. Bundan iki tarafta yararlanmalı. Ayni yöntemlerin içerisine hapsolmak niyetimiz yoktur. Bundan sonraki süreç ancak ucu açık olmayan paket çerçevesinde stratejik bir yaklaşımla ele alınabilir. Bu akşam yaptığımız bu toplantıda sizlere aktarabileceğim yeni bir durum ortaya çıkmadı. Doğal gazla ilgili olarak da bundan sonra olabileceklerle ilgili olarak uyarılarımızı yaptık. Kıbrıs Türk tarafı da Türkiye ile benzeri çalışmalarda bulunabilir"

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