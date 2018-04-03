Akkuyu NGS'nin temel atma töreni

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Türkiye'nin nükleer santrale ihtiyacı yoktur. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına giderken Türkiye'de bu modeli dayatmak tamamen rant elde etme çabasıdır." dedi.

Karadeniz, beraberinde bazı CHP Milletvekilleri ve Nükleer Santrale Hayır Platformu üyeleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin bugün karanlık geleceğine bir temel attığını" öne sürdü.

Karadeniz, "Türkiye'nin nükleer santrale ihtiyacı yoktur. Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına giderken Türkiye'de bu modeli dayatmak tamamen rant elde etme çabasıdır. Mersin'de yapılacak santral için 20 milyar dolarlardan bahsediyorlar. Bu Türkiye'yi karanlığa götürecek bir projedir." diye konuştu.

Türkiye'de nükleer santrali kurdurtmayacaklarını belirten Karadeniz, Sinop'ta yapılacak santralin bin 415 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsayacağını iddia etti.

Karadeniz, "Bu Türkiye'ye bir darbedir. Bu durumu şiddetle kınıyor ve buradan temeli atanlara; 'ne olur bu ülkeye kıymayın, ülkenin geleceğini karartmayın' diyorum." ifadesini kullandı.