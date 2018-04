Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemiz Rusya ile bilhassa Suriye’deki terör tehdidinin ve çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi noktasında yakın işbirliği içindedir" dedi.

Türkiye-Rusya-İran’ın Suriye zirvesi için Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi tören ile karşılandı. Resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bahçesinden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temel atma törenine iştirak etti. Mersin’e telekonferans sistemiyle bağlantı yapılarak gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Erdoğan, projenin gerek Türkiye’nin kalkınması gerekse Rusya ile enerji işbirliği adına tarihi bir an olduğunu belirtti. Akkuyu’nun temelini Putin ile atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Ülkelerimizin özellikle son 15 yılda ikili ilişkilerde kat ettiği büyük mesafe geleceğimiz adına çok önemli bir referanstır. Bugün 7’nci toplantısını gerçekleştireceğimiz Üst Düzey İşbirliği Konseyi ilişkilerimizin geldiği seviyenin sembolü olmuştur. Ayrıca Rusya Federasyonu ile birlikte birçok stratejik projeyi de hayata geçiriyoruz. S-400 Hava Savunma Sistemleri, TÜRKAKIM Doğalgaz Boru Hattı ve Akkuyu Güç Santrali bunlardan bazılarıdır. Bunun yanında ülkelerimiz bilhassa Suriye’deki terör tehdidinin ve çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi noktasında da yakın işbirliği içindedir" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2003-2017 yılları arasında ortalama 5,8 büyüme gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, 2017 yılında yüzde 7,4 oranında büyüme başarısı sergilendiğini aktardı. Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü olan 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, "Bu durum enerjiye olan ihtiyacımızın da artması anlamına geliyor. Gerek petrol ve doğalgaz gerekse yenilenebilir kaynaklarda son 15 yılda daha önce hayali dahi kurulamayacak projeleri hayata geçirdik. Enerji güvenliğimizin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda enerji sektörümüzün her alanında yatırımlarımız kesintisiz devam ediyor. Ülkemizin güvenli ve sürdürülebilir enerjiye sahip olacağı bir gelecek için yaptığımız planlamalar içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor. Halihazırda dünyada 31 ülke kullandığı elektriğin önemli bir bölümünü faaliyette olan 450 nükleer santralden üretiyor. Hala 16 ülkede 55 nükleer santral de inşa halindedir. Bugün temelini attığımız Akkuyu ile bu sayı 56 oluyor, ilk reaktörünün 2023 devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını enerji alanında tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Akkuyu, ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacaktır. Böylece petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız. Bu santral enerji güvenliğimize katkı sağlarken, iklim değişikliği ile mücadelede de önemli bir rol oynayacaktır. Bu tecrübenin nükleer enerji alanında yetkin uluslararası çapta söz sahibi insan kaynağımızın yetişmesine de ciddi katkısı olacaktır. Şuan yüzlerce gencimiz Rusya’da alanda öğrenim görüyor. İnşallah bu gençlerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkemize dönerek önemli görevler üstlenecektir" diye aktardı.

Akkuyu Projesini hayata geçirmenin AK Parti hükümetine nasip olduğunu söyleyen Erdoğan, projeye karar verildiği andan itibaren, Putin başta olmak üzere tüm Rus bakanlarıyla çok yakın bir mesai harcadıklarını kaydetti. "Böylesine çetrefilli bir konuda kısa sürede mesafe almamızın sebebi, süreç boyunca iki tarafın ortaya koyduğu iş birliği ruhudur" diyen Erdoğan gece gündüz demeden çalışan her düzeyden yetkiliye teşekkür etti. Erdoğan, Rusya ile bölgesel konulardaki işbirliğini de arttırarak kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.