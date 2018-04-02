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Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli yarın atılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 23:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın düzenlenecek törende Rusya Devlet Başkanı Putin ile Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma törenine katılacak.

Erdoğan, Twitter'dan "Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye'nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerini atacağız." paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Akkuyu Nükleer Santrali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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