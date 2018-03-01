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AKP'de 'güç' savaşları

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 04:34 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaşanan istifa krizi, AKP içinde uzun süredir yaşanan ‘ekipleşme’nin patlak vermesi olarak değerlendiriliyor.

AKP'de 'güç' savaşları

AKP’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa krizi, özellikle Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından partide başlayan gruplaşmalardan kaynaklanan sıkıntının ilk kez su yüzüne çıkması olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre parti içinde en üstte ‘Berat Albayrakçılar’ ve ‘Bilal Erdoğancılar’ olmak üzere ana iki gruplaşma, altta da Soylu ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla anılan vekil grupları bulunuyor. Albayrakçılar ile Bilal Erdoğancılar arasında yoğun bir çekişme yaşanıyor. Bu gruplaşmalar parti içinde rahatsızlık yaratırken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce aile üyelerini hükümet ve parti işlerine karıştırmazdı. Ama şimdi parti yöneticilerinden kabine üyelerinin belirlenmesine ve bürokratik atamalara kadar pek çok konuda aile üyeleri etkili oluyor” görüşü dillendiriliyor. AKP kulislerinde, partideki gruplaşmalar ve bunun yarattığı sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeler yapılıyor:

EKİPLEŞME ARTTI

Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014 tarihinden sonra parti içinde gruplaşmalar ve ekipleşmeler başladı. Ahmet Davutoğlu’nun Başbakan olmasının ardından “Erdoğancılar” ve “Davutoğlucular” olarak ayrılan ekipleşmenin yansımaları hem genel merkez hem parti tabanı hem de parti grubunda kendini gösterdi. Başbakanlık’tan ayrılmasının ardından Davutoğlu’nun ekibi dar da olsa hâlâ varlığını sürdürüyor.

ALBAYRAK ETKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Berat Albayrak’ı milletvekili yapıp kabineye alınca bu kez yeni gruplaşmanın adresi Albayrak oldu. Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da parti yönetimi, kabine oluşumu ve bürokraside etkin olmak istemesiyle bu kez Albayrak ve Bilal Erdoğan çevresinde bir gruplaşma oluştu. Zaman zaman Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın bazı atamalarda etkili olduğu, ona yakın isimlerin atamasının yapıldığı dile getiriliyor.

YOĞUN ÇEKİŞME

Albayrak ve Bilal Erdoğan ekipleri arasında gerek parti yönetimi, gerek parti teşkilatları gerekse parti grubunda çekişme yaşanıyor. İki isim arasında yaşanan çekişme, zaman zaman kendilerine yakın isimlere yansıyor. Albayrak ve Bilal Erdoğan’a yakınlığı nedeniyle bazı görevlere getirilen isimler, birbirlerine karşı çalışıyor. Önce yakındılar, sonra araları bozuldu: Kabineye girmeden önce Albayrak’a yakın olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Albayrak’ın arası bozuldu. İkili arasındaki sıkıntı sık sık parti kulislerinde dile getirilmeye başlandı. Albayrak’tan kopan Soylu’nun da kendi halkasını oluşturduğu yorumları yapıldı. Zaman zaman iki ismin pek çok konuda karşı karşıya geldikleri kaydedildi.

SOYLU İLE BELEDİYE BAŞKANI KRİZİ

Soylu’nun istifa mesajı verdiği konuşmanın perde gerisinde ise Trabzon’daki bazı yatırımların olduğu dile getiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun Soylu’ya rağmen bir cami projesini vali onayıyla başlattığı belirtiliyor. Soylu’nun tepki göstermesi üzerine Gümrükçüoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Soylu’yu şikayet etti. Sorun büyüyünce Erdoğan, Soylu’nun da aralarında bulunduğu Trabzon milletvekilleriyle bir toplantı yaparak kendilerine uyarılarda bulundu. Soylu istifa kararından, Erdoğan’ın bazı aracıları devreye sokarak ve bizzat arayarak ikna etmesi üzerine vazgeçti.

'EKİPLEŞME' TEPKİSİ

Parti içindeki irili ufaklı ekipleşmeler, milletvekilleri arasında tedirginlik ve rahatsızlık yaratırken zaman zaman pozisyon alma sıkıntısı çıkarıyor. Parti kulislerinde, “Genel Başkanımız, daha önce aile üyelerinin parti ve hükümet işlerine karışmasına izin vermezdi. Ama şimdi tersi bir durum var. Bu şimdi olmasa bile ileride sıkıntı yaratır” görüşünü dile getiriyor.

TROL RAHATSIZLIĞI

Parti içindeki ekipleşmeler, sosyal medyada ‘trol’ olarak adlandırılan hesaplara da yansıyor. Ufak bir sıkıntı ya da kamuoyuna yansımayan bir sorunda troller, karşılıklı olarak algı yaratma ve üstünlük sağlama çalışması yapıyor. Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlıktan alınma sürecinde sosyal medyada yaşanan kamplaşmanın şimdi diğer ekipleşmeler üzerinden devam ettiği yorumları yapılıyor.

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ak parti Süleyman Soylu ekipleşme Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
kaynağınız terör destekçisi cumhuriyet!!!
mynet asilsiz haberlerle karalama yapiyorsun. akp yi chp hdp iyi partimi sandinda iftira nitiyinde asilsiz haber yapiyorsun. buna anca chp ve sizin gibi zihniyeti olanlar akp dusmani devlet dusmani olanlar inanir. akp ye gonul verenler inanmaz rahat olun. bu tip haberlerle amaciniza ulasmayacaksiniz. haner yapacaksaniz dogrulugu olan haberler yapin uyduruktan degil.
çatır çatır çatlatıp patlayacaksınız çünkü zülüm ebedi olamaz
Bunun adı sultanlık mı dersin, halifelik mi dersin padişahlık mı dersin. Bilo can a gelecek veliahtlık mertebesi verilebilir. Adam zaten arka planda tüm işleri o yönlendiriyor. Bayraktar deseniz gizli boşbakan. Teknoloji ihalelerine başkalarının girmesi yasak. Sümeyye hanım olmadaydı iki yıl önce çocuk istismarı ile ilgili yasa tasarısı meclise geri göndermezdi erdoğan. Saltanatlıkla yönetiliyor memleketim eyyyyy evetçiler.
Eğer durum doğru ise eyvahki eyvah.
Puskevit ver bilal i al iktidarı.. hesap sormazsam namerdim diyordu... adalete bak TÜRK devletine 90 yıllık reklam arası diyen TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan TÜRK devletinin kurucusu Atatürk û sevmeyen asker kaçağı fetocular devleti yönetiyor vatan evlatları bedel ödüyor bunlar gemicik yuzduruyor!..
ee yapacak bir şey yok. ne de olsa modern padişahlık sistemindeyiz artık. bunların yaşanması gayet normal. taht kavgaları başladı.
Allah tabi ki de zalim akp münafıklarının arasını bozacak.çünkü o plan yapanların en hayırlısıdır.inş münafık türklerin de arasını bozar , onları kendilerine düşman eder.ki inş olacağını düşünüyorum.bugün erdoğan fetocuları nasıl düşman edindirdiyse bir kaç yıla akp ve mhp münafıkları da fetonun kaderini yaşayacak.erdoğan bunu biliyor ve bu yüzden koltuktan istemiyor.o koltuk için ahiretini ve dinini satan adam bırakır mı o koltuğu.Allah ın ebedi cehennemi onun ve destekçilerinin üstüne olsun ahirette.dünya da da kürtlere güç versin kürtler onlara cehennemi yaşatır inş.
Yarın şunu diyecekler.Gelin bir yasa çıkaralım.Uygulamada olanı resmiyete dökelim.Ülkenin adını Büyük Türkiye Krallığı ,T.Erdogan ve soyunu hanedan ilan edelim " diyeceklerdir.Emin olun yakındır.
zaten haberi yapan kim cumhuriyet gazetesi ak parti lehinde bir haber gördünüzmü burdaki sazanlarda hemen atladı bunlarda eynı kafada
iyi de bi haber ayni cumleleri tekrar tekrar haber olsun diye yazilmis bir tutat yani yok gozukuyor . inandirici degil
lağam patlamak üzere ☹️☹️☹️
Haberin başında özellikle belirtmiş kaynağın kimden olduğu. O yüzden masal gibi bakmak lazım konuya. Zaten yazının bir çok yerinde abartılı vurgular var. Ne amaçla yazıldığı belli. Sanki partinin içinden olaylara hakimmiş gibi yazmasıda cabası. İnsanları yanlış yönlendirmeyi bırakın artık
eğer doğru ise damadın yüzünden soylu istifa ederse, dyp nin anap ın uğradığı sona geldin demektir akp. eğer tayyip erdoğan bunlara göz yumar da damanını dizginlemezse, akp için kaçınılmaz son demektir. bir zamanlar dyp olsun anap olsun bu milletin baştacı ettiği partilerdi sonra benlik davasına düştüler bizden başka büyük yok demeye başladılar sonlarını hazırladılar. kimse bu milletten üstün değildir, damat beyin arkasında tayyip erdoğan varsa sayın soylunun arkasında da bu millet var, bu defa ezdirmeyiz.
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