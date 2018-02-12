'AKP'li vekiller MHP'nin bu tavrından çok rahatsız' Flaş kulis!

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan, kulis haberinde 'Erdoğan, MHP’yi üzecek açıklamalardan uzak durulması, yerelde taleplerinin karşılanması yönünde talimat verirken; AKP’li vekiller, MHP’nin şimdiden hükümet ortağı gibi davranmasından rahatsız' dedi. MHP’li il başkanlarının, o ilin AKP’li milletvekillerini arayarak tayin ve atama talimatı vermesi, her talebin karşılanmasının beklenmesi, alt düzeyde rahatsızlık yarattığı belirtildi. Kulislerde, bazı AKP’li vekillerin, MHP’lilerin ‘şımarıklığı’ndan şikâyetçi olduğu söylenirken, “Bir il başkanımız vardı, şimdi iki oldu” diyerek dert yandığı ifade edildi.

"İttifak düzenlemesinin yerel seçimlere yönelik uyum yasasına konulması bekleniyor"

AKP ve MHP arasında seçim ittifakı yapılabilmesine ilişkin uyum yasası çalışmalarında sona doğru gelinirken, ittifak komisyonun bu konuyla ilgili değerlendirmelerini tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir araya gelmesi bekleniyor. İttifak ile ilgili düzenlemenin “seçim yasalarındaki değişikliklerin 1 yıl içinde yapılacak seçimde uygulanamayacağına” ilişkin anayasa hükmünün Kasım 2019’da yapılacak seçimlerde istisna tutulması nedeniyle AKP, konuyla ilgili düzenleme için acele etmiyordu. Ancak MHP’nin 18 Mart’ta yapacağı kongre öncesinde Meclis gündemine getirilmesinde ısrarcı olması nedeniyle ittifak düzenlemesinin yerel seçimlere yönelik uyum yasasına konulması bekleniyor.

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Erdoğan'dan MHP’nin atama, yatırım ve hizmetlerle ilgili taleplerinde hassas olunması talimatı***