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'AKP'li vekiller MHP'nin bu tavrından çok rahatsız' Flaş kulis!

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 09:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için MHP ile ittifak çalışmalarında hassas davranılması ve yerelde MHP’lilerin taleplerinin karşılanması yönünde talimat vermesinin AKP'li vekilleri 'zorladığı' belirtildi. AKP’li vekillerin, MHP’nin hükümet ortağı gibi davranmasından, yerelde tayin ve atama talimatı verilmesinden rahatsız olduğu aktarıldı. Kulislerde, "Bir il başkanımız vardı, şimdi iki oldu" konuşmaları yapıldığı ifade edildi.

'AKP'li vekiller MHP'nin bu tavrından çok rahatsız' Flaş kulis!

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan, kulis haberinde 'Erdoğan, MHP’yi üzecek açıklamalardan uzak durulması, yerelde taleplerinin karşılanması yönünde talimat verirken; AKP’li vekiller, MHP’nin şimdiden hükümet ortağı gibi davranmasından rahatsız' dedi. MHP’li il başkanlarının, o ilin AKP’li milletvekillerini arayarak tayin ve atama talimatı vermesi, her talebin karşılanmasının beklenmesi, alt düzeyde rahatsızlık yarattığı belirtildi. Kulislerde, bazı AKP’li vekillerin, MHP’lilerin ‘şımarıklığı’ndan şikâyetçi olduğu söylenirken, “Bir il başkanımız vardı, şimdi iki oldu” diyerek dert yandığı ifade edildi.

"İttifak düzenlemesinin yerel seçimlere yönelik uyum yasasına konulması bekleniyor"

AKP ve MHP arasında seçim ittifakı yapılabilmesine ilişkin uyum yasası çalışmalarında sona doğru gelinirken, ittifak komisyonun bu konuyla ilgili değerlendirmelerini tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir araya gelmesi bekleniyor. İttifak ile ilgili düzenlemenin “seçim yasalarındaki değişikliklerin 1 yıl içinde yapılacak seçimde uygulanamayacağına” ilişkin anayasa hükmünün Kasım 2019’da yapılacak seçimlerde istisna tutulması nedeniyle AKP, konuyla ilgili düzenleme için acele etmiyordu. Ancak MHP’nin 18 Mart’ta yapacağı kongre öncesinde Meclis gündemine getirilmesinde ısrarcı olması nedeniyle ittifak düzenlemesinin yerel seçimlere yönelik uyum yasasına konulması bekleniyor.
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Erdoğan'dan MHP’nin atama, yatırım ve hizmetlerle ilgili taleplerinde hassas olunması talimatı***

Liderler düzeyinde ve partilerin üst düzey isimlerinden yapılan açıklamalardan yola çıkılarak Kasım 2019 seçimlerinde iki partinin ittifakının kesin olduğu yorumları yapılırken, AKP’nin tabanında bir süredir MHP’lilerin fiili ‘hükümet ortağı’ gibi davranmasından şikâyet var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle gruplar halinde yaptığı toplantılarda, “milli mutabakat” olarak nitelendirilen AKP-MHP ittifakına zarar verecek açıklamalardan kaçınılması, MHP konusunda hassas olunması, iki parti arasında gerilim yaratacak ve MHP’lileri üzecek açıklamalardan kaçınılmasını özellikle istedi. Erdoğan, ayrıca yerelde de MHP’nin atama, yatırım ve hizmetlerle ilgili taleplerinde hassas olunması ve olabildiği ölçüde karşılanması talimatını verdi.

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AKP yöneticileri ve milletvekilleri, Erdoğan’ın uyarılarını da dikkate alarak kamuoyu önünde MHP ile ilgili hiçbir olumsuz açıklama ya da yorumda bulunmuyor. Ancak parti kulislerinde, özellikle milletvekilleri kendi aralarında zaman zaman espriyle karışık zaman zaman da ciddi biçimde MHP’nin hükümet ortağı gibi hareket etmesine karşı rahatsızlıklarını ve tepkilerini dile getiriyorlar. Bazı milletvekilleri, özellikle Erdoğan’ın MHP’nin talepleri konusunda hassas olunması yönündeki talimatının ardından MHP’li il başkanlarının AKP’li vekilleri arayarak ‘emir verircesine’ taleplerde bulunduğunu belirterek, “Gayet rahat bir şekilde şu ismi şuraya, bu ismi buraya atayalım gibi bir yaklaşım sergiliyorlar” diye dert yanıyor. Bazı vekiller de, espriyle karışık “Bir tane il başkanım vardı, şimdi iki oldu” diyerek rahatsızlığını dile getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
akp MHP seçim ittifak

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
HANİ BAŞKANLIK GELİRSE KOALİSYON DÖNEMLERİ BİTECEKTİ. DAHA ORTADA BİR B..K YOKKEN KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ YAPILIYOR. BİR BİRİLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPIYORLAR, KANUNLAR ÇIKARIYORLAR. ŞAHSİ MENFAATLERİNİ ÜLKE MENFAATLERİNİN ÜSTÜNDE TUTAN EN BÜYÜK VATAN HAİNİDİR. DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ BAHÇELİ ŞAHSİ MENFAATİ İÇİN TÜRKLÜKTEN BİLE VAZGEÇEBİLİYOR, TÜRKLÜĞÜ AYAKLAR ALTINA ALAN, ANDIMIZI, TABELALARDA T.C. yi KALDIRAN BİRİYLE HAREKET EDİYOR. AH AH O ZARFTA NE VARDI ACABA, BİR BİLE BİLSEYDİK.
AKŞENER GELECEK HAK HUKUK ADALET LIYAKAT OLACAK.. TÜRKIYE IYI OLACAK NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
içimde öyle bir his var ki bu yıl olmasa bile en geç seneye bunların yok olacağına inanıyorum
MHP yi bitirdi şimdi sıra Ak Partide????ben Ak Parti'nin Başı olsam Syn Bahçeli ve ekibini partinin kapısının önünden bile gecirmezdim????????????
Adamlar liyakatı sınavı bırakmış torpille iş kapma peşindeler her ikiside birbirinden beter
15 yıldır kendilerinden olmayana zulüm yaptılar,MHP nin biraz adaletli olun isteği zorlarına gidiyor ama numan,soylu ve topçunun istekleri zorlarına gitmiyor çünkü onlar asimile oldular...
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