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AKPM Denetim Komisyonu raportörleri TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 11:46 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Raportörleri Mikko ve Evans'ı kabul etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye Eş Raportörleri Marianne Mikko ile Nigel Evans'ı kabul etti.

Başkanlık Divan Salonu'ndaki kabul, görüntü alınmasının ardından basın mensuplarına kapalı devam etti.

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Marianne Mikko Nigel Evans TBMM TBMM Başkanı İsmail Kahraman

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