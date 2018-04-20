AKSAN Genel Başkanı Erol, milletvekili aday adaylığını açıkladı

Anadolu Kalkınma Ekonomi Sanayici ve İş Adamları (AKSAN) Derneği Genel Başkanı Arif Erol, AK Parti’den Elazığ Milletvekilliği için aday adayı olduğunu açıkladı.

24 Haziran 2018 günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Elazığ’da ilk aday açıklaması geldi. AKSAN Genel Başkanı Arif Erol, AK Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı olduğunu söyledi.

Açıklama yapan Erol," Ülkemizin etrafı adeta ateş çemberi, Politik ve askeri emelleri için Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren emperyal şer odakları kendi menfaatleri doğrultusunda birlikte hareket ettikleri hepimizin malumudur. 1. Cihan harbiyle beraber Ortadoğu’yu yeniden dizayn etmeye çalışan bu devletler 1921 yılında bir kısım soydaşlarımız ile din kardeşlerimizi Osmanlı’dan ayırarak ve haritalarını cetveller ile ölçüp biçtikleri kabile devletlerine dönüştürmüşlerdir.Bugün Ortadoğu’da akan kanın müsebbipleri haçlı zihniyetine sahip birtakım ülkelerdir. 2001 yılından bu yana ise yeniden bir uyanış ve sağlam adımlarla, milletimizin daha müreffeh bir yaşam standardına kavuşması için gece gündüz demeden var gücüyle çalışan AK Partimiz değerli halkımızın da teveccühüyle iktidardadır. İlkesi ‘İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın olan partimiz girdiği her seçimden zaferle çıkmıştır"dedi.

Geçmişte yaşanan olayları da anımsatan Erol,"Bu süre içerisinde hukuk yok sayılarak parti kapatma girişimlerinden tutun da Anayasal düzeni ortadan kaldırmak için gerçekleştirmek istedikleri hain darbe girişimlerini, ekonomik ve askeri ambargoları, ülkemize diz çöktürmek istemelerini hep beraber yaşadık. Allah’a sonsuz şükürler olsun milletçe hiçbir zaman üzüntüye düşmedik, korkmadık, tembelliğe kapılmadık. İç ve dış düşmanlara karşı hep dik durduk, doğruyu ve hakkı söylemekten imtina etmedik, liderimiz, cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadık. O bizi yalnız bıraktı mı ki biz de yalnız bırakalım. Müslüman Türk’ün kanında bu yoktur Bizler tüm Coğrafyada mazlumun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Zalime karşı zulmünü yüzüne haykırdık. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demedik. İslam coğrafyasında yaşanan mezalime karşı elimizle de dilimizle de mukabele ettik. Ve artık kalben buğzetme zamanı geçmiştir Elhamdülillah, yapılacak Başkanlık seçimiyle de bunu artık tüm dost ve düşmana göstereceğiz. Artık eski Türkiye yok. Ecdadın kemiklerini sızlatan o eski Türkiye yok. Şimdi yeniden tüm mazlum ve masumların hamisi olan ve ’Türk Beklenendir’ sözüne mazhar olan bir liderle beraber yeni ve daha güçlü Türkiye var"diye konuştu.

24 Haziran 2018 günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yürümek ve bu kutlu davada yer almaktan onur duyacağını belirten Erol, seçimlerde AK Parti Elazığ Milletvekilliği Aday Adayı olduğunu kaydetti.