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Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan Nasreddin Hoca fıkralarındaki güldürü, ince eleştiri, hazır cevaplık, kıvrak zeka ve bilgelik ihtiva eden, aynı zamanda da yol gösteren özlü ve öğretici düşüncelerin bugün de geçerliliğini koruduğu muhakkaktır"

Başbakan Binali Yıldırım, "Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan Nasreddin Hoca fıkralarındaki güldürü, ince eleştiri, hazır cevaplık, kıvrak zeka ve bilgelik ihtiva eden, aynı zamanda da yol gösteren özlü ve öğretici düşüncelerin bugün de geçerliliğini koruduğu muhakkaktır." ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Türkiye'nin tarihi ve kültürel birikimiyle yeryüzünün en kıymetli zenginliklerine sahip olduğunu belirtti.

Kültürel ve tarihi mirasını titizlikle koruyan milletimizin Nasreddin Hoca'yı özgün mizah ve tenkit anlayışıyla yad ettiğini vurgulayan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan Nasreddin Hoca fıkralarındaki güldürü, ince eleştiri, hazır cevaplık, kıvrak zeka ve bilgelik ihtiva eden, aynı zamanda da yol gösteren özlü ve öğretici düşüncelerin bugün de geçerliliğini koruduğu muhakkaktır. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri, Nasreddin Hocamızın hoşgörülü ve ümitvar olmayı öğreten nüktelerindeki hikmetin gelecek kuşaklara aktarılmasında ve dünyaya duyurulmasında önemli rol oynamaktadır. Bu tür etkinlikler, kültürel zenginliklerimizin yaşatılmasının yanı sıra ülkemizin tanıtımına da değerli katkılarda bulunmaktadır."

Nasreddin Hoca'yı saygı ve rahmetle anan Yıldırım, onu doğru anlayan ve anlatan çalışmaların artması temennisinde de bulundu.

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Nasrettin Hoca Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri Başbakan Yıldırım

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