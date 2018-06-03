Akşener: 2019'un Ramazan ayında Suriye'de iftar yapacağız

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz. Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine göndereceğiz. 2019'un Ramazan ayında, 81 ilden birer temsilciyle Suriye'de iftar yapacağız inşallah" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, Eskişehir'e dün gece gelerek, otelde konakladı. Akşener, bugün seçim otobüsüyle otelden ayrılarak, kentte turladıktan sonra miting için Odunpazarı Meydanı'na geldi. Akşener, miting alanını dolduranlar tarafından coşkuyla karşılandı. Kalabalığın İstiklal Marşı'nı okumasının ardından platforma çıkan Meral Akşener, mitinge katılanları selamladı. Yöresel kıyafet giyen kadınlar, Akşener'in boynuna Yörük poşusu takıp, Kayı boyunun simgesi olan 'IYI' işaretinin yer aldığı bayrak ile tülbentler verdi. Akşener, platformda, kadınların attığı tülbentleri tek tek toplayıp, yanındaki korumasına verdi. Mitinge katılanlar, sık sık 'Cumhurbaşkanı Akşener ' sloganları attı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Meral Akşener, konuşmasına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyekerşen'e teşekkür ederek başladı. Akşener, "24 Haziran'da bir seçime gidiyoruz. 16 Nisan'da da referandumda buraya gelmiştim. Pek çok şehirde salon bulamazken, elektriklerimiz kesilirken, garajlarda toplantı yaparken, Eskişehir bir başkaydı. Salonda elektrikler kesilirken, Eskişehir bir başkaydı. Burada, huzurunuzda, bugün için de Belediye Başkanımız, hocamız Yılmaz Büyükerşen'e teşekkürlerimi sunuyorum. Eskişehir'de zamanında da çok nazik, zarif bir şekilde karşılanmıştık. Bugün de Eskişehir bize nefes aldırdı. Olağanüstü halsiz bir seçime gidiyormuşuz gibi hissettirdi. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

'16 YILDIR TEK ADAM ANLAYIŞIYLA YÖNETİLDİ'

Anayasa değişikliği referandumunun da OHAL şartlarında yapıldığını kaydeden Akşener, "24 Haziran'da bir seçime gidiyoruz. Bu seçim sonucu itibarıyla ne olacak, sorusunu hepimizin kendi kendimize sorması gereken bir seçim. 16 yıldır gittikçe artan bir tek adamlık anlayışı içinde bu ülke yönetildi. Sonra hızlı bir şekilde bu tek adamlık yetkileri yetmedi, her şey hukuki olarak tek bir adamın, tek bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştırılsın, diye yeryüzünden bulunmayan hiçbir ülkede, sadece Afrika ve Güney Amerika haricinde hiçbir demokratik ülkede bulunmayan bir partili cumhurbaşkanlığı talebiyle karşı karşıya kaldık. Bu karşı karşıya kalışla referanduma gittik. 16 Nisan'da bu referanduma da OHAL şartları içinde gittik. OHAL'in baskıya dönüştüğü bir süreçte gittik. Buna rağmen yüzde 51 ile zor zahmet 51'i aldılar" diye konuştu.

'BUNLAR CUMHURİYETİN KURULUŞ İLKESİNDEN HOŞLANMAZ'

24 Haziran günü ülkenin kuruluş iradesine sahip çıkacaklarını dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Bunlar cumhuriyetin kuruluş ilkesinden hoşlanmazlar. Bu devleti yönetmek yerine ele geçirmeyi öne koydular. Devlet eşittir asker, kabul etikleri için ilk hedefleri asker oldu. Aynı şekilde kurucu iradesinden hoşlanmayan gruplarla iş birliği yaptılar. Bu ülkeyi yönetmek yerine ele geçirmeye başladılar. Bunun sonucunda önce Ergenekon, Balyoz ve diğer davalar başladı. Bu ülkenin komutanlarını birer birer yargılandılar ve İlker Başbuğ terör örgütünün başı olarak yargılandı. Bunlar olunca Zekeriya Öz'e zırhlı araçlar verildi, heykelinin dikilmesine karar verildi."

Yargının, referandumla FETÖ'nün eline teslim edildiğini ileri süren Akşener, "Gözleri kör olmuştu. Hatırlayın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın atamalarda kendilerinin çok beğendiği kişiler için 'Allah’ım verdikçe veriyor' deyişi, hepimizle alay edişi ve bunun sonucunda da 15 Temmuz darbe kalkışması. 15 Temmuz'da canı pahasına bu millet, çökertilen bu devleti, sokağa düşen bu devleti, köprülerden sokaklardan topladı" dedi.

'OHAL'İN KALDIRILMASI HEMEN DEVREYE GİRECEK'

Türkiye'nin sorunlarını sıralayan Meral Akşener, şöyle konuştu:

"En büyük sorunumuz birincisi, demokrasi hukuk ve adalettir. Ona bağlı olarak ekonomi ve eğitimdir. Bu 3 sorunu çözmedikten sonra Türkiye'nin geleceği yoktur. Türkiye, Afrika'daki diktatörler gibi yönetilir. Afrika ülkelerinden biri haline dönmemiz söz konusudur. İnanıyorum ki Allah'ın izniyle 'dur' diyeceğiz. Nasıl Çanakkale'de 'Dur Yolcu' dediysek bu defa da 'Dur' diyeceğiz. Ben bugüne kadar milletime verdiğimi sözden dönmedim. Şimdi 24 Haziran'da bu iklimin değişmesi, kadınların rahat nefes alması, çocuk tacizlerinin son bulması, 'bendensin sendensin'e son vermek için bu yorgun şoförün evine gitmesi, gönderilmesi gerekmektedir. Bu arkadaşı dinlendirmek üzere evine gönderdikten sonra OHAL'in kaldırılması hemen devreye girecek. Diğer taraftan ekonomi, bu kadar çok konuşan siyasetçi, bilmediği konularını biliyormuş gibi konuşan siyasetçi, bugün ekonomimizin içinde bulunduğu durumun sorumlusudur. Kurumların yerli yerine oturması lazım. Devlet anlayışına ciddiyetin yerleşmesi, liyakatin tek kural olması lazım."

'ADALET SARAYI YAPMIŞLAR İÇİNDE ADALET YOK'

Gençlerin işsiz olduğunu dile getiren Akşener, "Her yere üniversite açtılar. Bina yapmışlar, adalet sarayı yapmışlar, içinde adalet yok. Üniversite yapmışlar, içinde hoca yok. Lise mezunu gençlere iş veremedikleri için 4 sene ötelediler 4 sene ailelerin cebinden para çıktı. O kadar garip ve planlamasız şekilde açılmış ki ihtiyaç olamayan bölümler açılmış, o gençler işsiz" dedi.

'SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERECEĞİZ'

Türkiye Dayanışma Fonu kuracaklarını, iş bulamayan gençlere 500 lira vatandaşlık aylığı bağlayacaklarını kaydeden Akşener, Suriyelileri de şartların gerçekleşmesi halinde ülkelerine göndereceklerini söyledi. Akşener, "Suriye'nin içine elini sokmasaydı 4 milyon Suriyeli gelir miydi? Biz Suriye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz. Dediğim şartlarda Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine göndereceğiz. 2019'un Ramazan ayında, 81 ilden birer temsilciyle Suriye'de iftar yapacağız inşallah" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Meral Akşener'e, Emin Alp Şafak (8) isimli çocuk, içinde biriktirdiği paraların olduğu kumbarasını verdi. Akşener de küçük çocuğun elini öpüp, teşekkür etti.