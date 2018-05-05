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Akşener: 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçileceğime inanıyorum (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 20:29 | Son Güncelleme

KİLİS'TE TÜLBENTLERLE KARŞILANDI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın ardından Suriye sınırındaki Kilis'te partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

KİLİS'TE TÜLBENTLERLE KARŞILANDI İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş'ın ardından Suriye sınırındaki Kilis'te partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge gelişi sırasında kadınların tülbent hediye ederek karşıladığı Akşener, "Bu tülbentlerin tamamını saklıyoruz. İnşallah seçilince Çankaya'da tülbent müzesi açarak sergileyeceğim. Çünkü bunlar sadece tülbent değil aynı zamanda milli mücadelenin, kadının çilesinin, sabrın ve inancın sembolüdür" dedi. Meydanı dolduran kalabalığa hitap eden Meral Akşener, 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Kilis'in sınırın Suriye tarafından yapılan füze saldırıları ile zor günler geçirdiğini hatırlatan Akşener, her zaman Kilis'in yanında destekçisi olacaklarını kaydetti. Engelleri aşarak bu noktaya geldiklerini anlatan Akşener, "Biz yeni henüz 6 aylık bir partiyiz. Bize partiyi kuramazlar dediler ama kurduk. Seçime giremez dediler, girdik. Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçirmek için uğraştılar ama biz milletimize güvenerek yola çıktık. 160 bini bulan imza ile Cumhurbaşkanı adayı olduk. Bunların hepsini sizinle başardık ve sizlerin desteği ile daha büyük işleri de başaracağız" diye konuştu.

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