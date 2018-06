Akşener: 24 Haziran'da süper baskın seçime gidiyoruz (2)

AKŞENER: ECDAT SAĞ OLSA AYAKKABILARINI ÇIKARIR BUNLARI KOVARDI

Bursa'dan Bilecik'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener burada yaptığı konuşmada, “Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya. Bir tarihçi olarak yemin ediyorum ecdat bunların yaptıklarını söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde kalabalığa hitap eden Akşener, AK Parti iktidarını eleştirdi. Akşener, baskın seçimi hükümetin kendisinin istediğini belirterek, "Şimdi baskın seçim olarak kendileri getirdi, şimdi madem her şey iyi erken seçime ne gerek vardı. Madem her şey kötü 24'ünde bunlar düzeltmek iddiasıyla yola çıkıyorlar her şey kötüyse seni niye seçelim kardeşim biz. Bilecik sera tarımının önde olduğu bir şehir. Aynı problemi yaşayan illere para yağdırılırken Bilecik'e zırnık verilmedi neden? 2014'te Bilecik'te bir büyük seralarla ilgili büyük bir sorun yaşadınız, affet yaşadınız. Çünkü Bilecik gözlerinde yok. Çünkü Bilecik Osmanlı'nın daha sonra da Anadolu'nun Türkleşmesinin merkezi de ondan. Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya. Yemin ediyorum, bir tarihçi olarak yemin ediyorum ecdat bunların yaptıklarını söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be." diye konuştu.

'HASTAYA MÜŞTERİ MUAMELESİ YAPAN ANLAYIŞTAN TÜRKİYE'YE HAYIR GELMEZ'

Türkiye'de fabrikaların satıldığını, müşteri garantili şehir hastaneleri yapıldığını ifade ederek iktidarı eleştiren Akşener, şunları kaydetti:

"16 yıldır yönetiyorlar. 16 senede 2 trilyon dolar vergi topladılar. 453 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar Türkiye'de ne var ne yok sattılar. Bilecik'e lira geldi mi? Bilecik sanayisi kalkındı mı? Bilecik'in atanamayan öğretmenleri atındı mı? Bilecik'in sağlıkta bir numara olması sağlandı mı? Bilecik'in eğitimi Türkiye'nin bir numarası olması sağlandı mı? Hayır. Ama ne oldu? Ne yapıldı? Bütün fabrikalar satıldı, şehir hastaneleri yapıldı. Müşteri garantili şehir hastaneleri. Kardeşim müşteri kim bir hastanede? Müşteri hasta. Hastaya müşteri muamelesi yapan bir anlayıştan Türkiye'ye bir hayır gelmez. Bunlar kafayı karıştırdı. Samimiyetle söylüyorum en hazırlıklı parti İYİ Parti. En hazırlıklı kadrolar bizde, en iyi projeler bizde. Meydanlarda bir şey söylüyorum ertesi gün herkesin ağzında. Yani böyle bir şey olmaz. İsrafla, yoksuzlukla ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz diyorum bir bakıyorum Mehmet Şimşek aynını söylüyor. 16 yıldır ne yaptığınız kardeşim? 16 yıldır fabrika sattınız, genç işsizliğini artırdınız. İyi okul -kötü okul, zengin çocuk -fakir çocuk, özel- okul devlet okulu. Performansa tabi tutulan iyi öğretmen- kötü öğretmen. Sonuç itibarıyla eğitimde Türkiye dibe vurmuş vaziyete. Haklarını yemeyeyim çok güzel binalar yapmışlar, müthiş güzel adalet sarayları var içinde adalet yok. Valilik binaları yapmışlar harika fakat içinde hizmetle ilgili sorun var."

'BEN DİRENMESEYDİM ERDOĞAN İLE GÜL ARASINDAKİ MÜCADELE YAŞANIYOR OLACAKTI'

Kendisini 250 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olduğunu anlatan Akşener, Abdulah Gül'ün muhalefetin adayı olmasına direndiğini de söyledi. Akşener konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti'yi siz istediniz biz kurduk. Bana dediniz 'aday ol' oldum. Dolayısıyla herkes kendine milletin adamı diyor da esasında milletin kararıyla 250 bin imza ile aday olan şahısım ben. Yani gerçekten beni aday gösteren sizsiniz, partimizi kuran sizsiniz. Eğer İYİ Parti olmasaydı, siz bu partiyi kurdurmasaydınız, beni aday etmezseniz bugün cumhurbaşkanlığı seçiminde ne koşuluyor olacaktı? Sayın Erdoğan'ın birinci turda kaç oyla, yüzde kaç oyla seçileceği Türkiye'de konuşuluyor olacaktı. Ayrıca sayın Gül'ün muhalefette bulunan bütün siyasi partilerin tek adayı olarak cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinde eğer sizin adınıza ben direnmeseydim bugün sayın Erdoğan ile sayın Gül arasında nasıl bir mücadele, nasıl bir seçim yaşanacağını Türkiye yaşıyor olacaktı. Onun için Allah bin kere razı olsun. Partiyi kur dediniz kurdum. "

'İLÇE YSK YASAKLADI'

Bazı basın kuruluşlarının kendisine ambargo koyduğunu söyleyen Akşener, Sultanahmet Meydanı'nda çıkacağı bir televizyon programının ilçe Seçim Kurulu tarafından yasaklandığını belirtti. Akşener şöyle konuştu:

"Ben şerbetliyim acı patlıcanı kırağı çalmazmış, bir sağlam ambargo yedim ki aklınız durur. Ben buna itiraz etmedim dedim ki sarayın ekranlarında olmak yerine Bilecik'in gönlünde olmak çok daha iyidir. Ve meydan meydan anlatmaya başladık. Hepi topu 4 kere televizyona çıktım. Bana yapacaklarım için 'kaynak nerede?' diye soruyorlar, bizi ciddiye alıyorlar. 24 yıllık politik hayatımda hiç yalan söylemedim. Bugün Halk TV'de Sultanahmet Meydanı'nda, valilik izni alındı her şey yapıldı, İlçe YSK dün itibaren yasakladı. Ey sayın Erdoğan benden korkuyorsun ama o İstanbul ki işgal altındayken İngiliz işgali altınayken Halide Edip orada miting yaptı, Sultan Ahmet'te miting yaptı. Ey Erdoğan korktuğunu biliyorum ama bu kadar belli etmeyin kardeşim."

Akşener, işsizlik sorununu çözeceklerini, iş bulamayan gençlere 500 lira vatandaşlık maaşı vereceklerini, asgari ücreti vergi dışı bırakacaklarını, bir defaya mahsus olarak 4,5 milyon takipte olan kredi kartı borçlarını affedeceklerini söyledi.

Akşener, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Suriye ile ilişkileri düzelteceklerini ve 4 milyon Suriyeliyi ülkelerine göndereceklerini belirterek, "4 milyon Suriyeli mülteci olarak ülkemizde bulunuyor. Ben bu insanlara kötü hisler hissetmiyorum. Göç çok zor bir iştir. Ama Suriye'nin içişlerine bizimki elini soktu. Karıştırdı Suriye'yi. Şam Camii'nde Emevi Camii'nde namaz kılıyordu... O namaz kılamadı, 4 milyon Suriyelimiz oldu. Seçilir seçilmez derhal Suriye ile ilişkileri düzelteceğim. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi usuletle ve suhuletle ülkelerine yeniden geriye göndereceğiz" dedi.

'TRT GENEL MÜDÜRÜNÜN YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM'

Cumurbaşkanı seçilmesi halinde TRT'yi satacağını söyleyen Akşener, "Şu TRT var ya beni çıkarmadığı için değil. Benle ilgisi yok. TRT bana şimdi teklif etti gitmiyorum. Ben gitmeyince kimse gitmiyor. Ama en ilginci Tayyip bey gitmiyor. O da gitmiyor. O TRT genel müdürünün yerinde olsam ben istifa ederdim" dedi.

Akşener, "Türk ordusunun yeniden Metehan'ın ordusu olabilmesi için öncelikle cumhurbaşkanı olur olmaz Işıklar ve Kuleli askeri liselerini açacağım" diye konuştu.