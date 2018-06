Akşener: 24 Haziran'da süper baskın seçime gidiyoruz (2)

AKŞENER: ECDAT SAĞ OLSA AYAKKABILARINI ÇIKARIR BUNLARI KOVARDI

Bursa'dan Bilecik'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener burada yaptığı konuşmada, “Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya. Bir tarihçi olarak yemin ediyorum ecdat bunların yaptıklarını söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde kalabalığa hitap eden Akşener, AK Parti iktidarını eleştirdi. Akşener, baskın seçimi hükümetin kendisinin istediğini belirterek, "Şimdi baskın seçim olarak kendileri getirdi, şimdi madem her şey iyi erken seçime ne gerek vardı. Madem her şey kötü 24'ünde bunlar düzeltmek iddiasıyla yola çıkıyorlar her şey kötüyse seni niye seçelim kardeşim biz. Bilecik sera tarımının önde olduğu bir şehir. Aynı problemi yaşayan illere para yağdırılırken Bilecik'e zırnık verilmedi neden? 2014'te Bilecik'te bir büyük seralarla ilgili büyük bir sorun yaşadınız, affet yaşadınız. Çünkü Bilecik gözlerinde yok. Çünkü Bilecik Osmanlı'nın daha sonra da Anadolu'nun Türkleşmesinin merkezi de ondan. Bunlar Osmanlıcı geçiniyor ya. Yemin ediyorum, bir tarihçi olarak yemin ediyorum ecdat bunların yaptıklarını söylediklerini bugün sağ olsa ayakkabılarını çıkarır hepsini önüne dizer kovalar be." diye konuştu.