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Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 23:03 | Son Güncelleme

AKŞENER, ŞEHİT ASTSUBAY'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, dua etti.

AKŞENER, ŞEHİT ASTSUBAY'IN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, dua etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışı için Karabük'e geldi. Akşener önce Safranbolu'ya geçerek, Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın mezarını ziyaret edip dua etti. Akşener daha sonra şehidin Emek Mahallesi'nde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin annesi Ülker, babası İsmail, eşi Hafize Nur ve kız kardeşi Beyza Akpınar ile sohbet eden Akşener, başsağlığı diledi.

Kendisinin uzun yıllar şehit aileleriyle ilgili bir vakıf yönettiğini ifade eden Meral Akşener, ailenin acısını anladığını ifade etti. Ablasının da aileye selam gönderdiğini, onun da 16 yaşındaki oğlunu bir trafik kazasında kaybettiğini anlatan Akşener, ecelin ne bir nefes evvel ne de bir nefes sonra olduğunu, Ömer Bilal Akpınar'ın şerefli şehadete eriştiğini belirtti.

Oğluyla gurur duyduğunu aktaran Ülker Akpınar ise "Ne yâr, ne evlat, ne anne, ne baba dedi; vasiyetinde dediği gibi 'önce vatan' dedi. Biz ailecek öyleyiz, elhamdülillah öyle bir çocuk doğurduğum için. Üzgün müyüm? Üzgünüm ama çok şükür gururluyum. Çok şerefli gitti. Bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Birliğimizi, beraberliğimizi gösterdi. Vatan savunmasının ne demek olduğunu herkese gösterdi, Rabbime şükürler olsun. Kimseye isyan etmiyorum; vatanım milletim sağ olsun, ülkemi, bayrağımı seven insanlar sağ olsun. Şehadetlik herkese yakışmaz benim paşama yakıştı şehadetlik" diye konuştu.

Oğlunun eşini kendilerine emanet bıraktığını vurgulayan anne Akpınar, şöyle devam etti:

"Ömrümün sonuna kadar babasıyla her zaman kızlarımın arkasındayım. Allah'ım devletim için çalışan hepinizden razı olsun. Vatanım, bayrağım, milletim için kim iyilik düşünüyorsa, dili, dini, ırkı, siyasi görüşü ne olursa olsun, 'tek vatan' diyorsa hepinizden razı olsun. Sizlerin de işleri rast gitsin. Çok şükür, elhamdülillah Rabbim bana bu günleri gösterdi. Düğün gibiydi, büyük düğün gibiydi. O kadar güzel düğün oldu ki anlatamam size, çok güzeldi paşam. Bütün dünyayı ayağa kaldırdı. Türk milleti nasıl olurmuş gösterdi, hainlere, şerefsiz itlere. Öyle güzel gösterdi ki birlik beraberlik nasıl oluyormuş. Türkiye'yi yıkacaklarını zannediyorlar. Türkiye mi yıkılacak? Bir Ömer ölür, bin Ömer dirilir. İyi ki Allah bizi Türkiye'de büyütmüş, bu vatanın evladı yapmış. Hem Türkiye'de yaşamaktan hem Müslüman olmaktan gurur duyuyorum elhamdülillah."

Şehit annesi daha sonra evinin her yerine yerleştirdiği oğlunun fotoğraflarından bir tanesini Meral Akşener'e göstererek, "Benim çocuğum Afrine'e giderken güler yüzle gitti. Vatan savunmasına gidiyor. 'Niçin oraya gidiyor?' diyenlere bir tokat atıyor. Benim oğlum gülerek gidiyor. Bana ağlamak yakışır mı? Ömer Bilal, Türkiye'yi ayağıma getirdi. Benim akrabam olup da Ömer'i hiç tanımayanlar, kaç yıl önce görev yaptığımız yerden arkadaşlar, bebekliğini görenler, yavrum, Türkiye'yi kaldırdı getirdi. Ben hepsine para versem 'Ne olursunuz bir ziyaretime gelin' desem gelmeyecek insanlar. Bunlardan biri de sizsiniz. Bak Ömer'im kavuşturdu bizi."

Daha sonra şehit Astsubay için dualar okundu.

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