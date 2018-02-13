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Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 21:00 | Son Güncelleme

AKŞENER: DÜRÜST MERT BİR ŞEKİLDE BENİMLE MÜCADELE ET İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Karabük il başkanlığının açılışı öncesi Kemal Güneş Caddesi'nde toplanan kalabalığa seslendi.

Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)

AKŞENER: DÜRÜST MERT BİR ŞEKİLDE BENİMLE MÜCADELE ET
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Karabük il başkanlığının açılışı öncesi Kemal Güneş Caddesi'nde toplanan kalabalığa seslendi. Akşener, siyasette guguk kuşu modeli var olduğunu belirterek, "Anadolu'da bilinir. Guguk kuşu yumurtalarını başka kuşların yuvalarına bırakır. Asalak hayvandır vesselam. Şimdi bu arkadaşın guguk kuşları var. Yani kendi ağzına almıyor İyi Parti'yi, Meral Akşener'i, yok farz ediyor. Ama bir bakıyoruz yanındakilerin tümü atış halinde. Mert ol mert. Çık karşıma. Nerede istiyorsan orada çık karşıma'' dedi.
Bu sırada alkışlarla tempo tutan kalabalıktan yükselen 'Başbakan Meral' sloganı üzerine Akşener, ''Daha evvel 'Başbakan Meral' diye bağırdınız bağırdınız, iki tane başbakan gitti. Bak çok kızar ona göre. Bu Başbakan Meral meselesinden uçuyor adamlar, öyle gidiyorlar. Bu gece uyuyamayacak. Yarın sabah yandaş, candaş ne vardıysa yaylım ateşi yapacaklar. Ondan sonra olan zavallı Kılıçdaroğlu'na oluyor. Hep ona bağırıyor. Devamlı ona bağırıyor. Bana kızıyor, haziruna kızıyor Sayın Kılıçdaroğlu'na bağırıyor. Dolayısıyla ben buradan kendisine sesleniyorum; mert olun kardeşim, mert olun. Çık karşıma televizyon mu olur, meydan mı olur, çık karşıma dürüst mert bir şekilde benimle mücadele et. Guguk kuşu gibi yumurtalarını oraya buraya bırakma. Korkunun ecele faydası yok. Dolaylı konuşma. Bak sonra derler ki 'Koca reis bir tane kadından korktu'' diye konuştu.
Akşener daha sonra partisinin açılışını yaptı.

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Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)

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