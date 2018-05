Akşener: Adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Hukuk, adalet vatandaş içindir. Adaleti tesis etmezseniz millet zora düşer, kalkınma durur, yatırım ortadan kalkar. Adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Konya'daki Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Mitin alanındaki kadınlar, kürsüye çıkan Akşener'e yemenilerini verdi. Oy için kadınlardan söz isteyen Akşener, seçim çalışmalarının eşit şartlarda yürütülmediğini savundu. Akşener, ''Gönül isterdi ki eşit şartlarda seçim olsun. Gönül ister ki seviye düşmesin, küfürler, iftiralar havada uçuşmasın. Şimdi bazen düşünüyorum; geçmişte rahmetli Erbakan Hoca, Demirel, Ecevit, Özal döneminde bugün seçimde yapılan konuşmalar yapılmış olsa millet isyan eder. Eğer bir kanun çıksa 'siyasetçinin biri hakaret ve küfür ettiğinde hukuken ceza ve hapis' dense şu an adayların bir kısmı, başta Sayın Erdoğan olmak üzere kesinlikle hapiste olurdu'' diye konuştu. 'DOLAR ALDI BAŞINI GİDİYOR' Dövizdeki hareketliliğe değinen Akşener, Merkez Bankası'nın (MB) dün faiz artırımında bulunduğunu hatırlattı. Miting alanına gelmeden baktığında, doların 4.70 olduğunu gördüğünü anlatan Akşener, ''Dolar aldı başını, gitti. Dediler ki 'Üst akıl sebep oldu'. Üst akıl sebep olduysa tedbirlerini açıkla, nasıl düşüreceğini, ne yapacağını açıkla da biz de yanında duralım" dedi. Ekonominin kötüye gittiğini 1 ay önce ekonomi kurmaylarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında dile getirdiğini kaydeden Akşener, muhalefet olduğu için söylediklerinin dikkate alınmadığını savundu. 'TÜRKİYE'NİN BORCUNU YÜKSELTİR' Doların yükselmesi nedeniyle Türkiye'nin borcunun da yükseleceğini söyleyen Akşener, şöyle devam etti: ''Türkiye'de dolar yükselirse Türkiye'nin borcu artar. Hem sanayinin girdisi artar hem satışını düşürür. Ekonomide tercih yaptı, inşaat sektörünü öne koydu. An itibarıyla inşaat sektörü yanıyor. Demir arttı, beton arttı, her şey arttı. Yaptıkları inşaatların satışları durdu. Sanayiye baktığınız zaman 450 milyar dolar borç aldınız. Sonra döndünüz 16 yılda 2 trilyon dolar vergimizle para topladınız. 70 milyar dolar özelleştirmeyle para topladınız. Bunlarla fabrika yapmadınız, sanayiyi geliştirmediniz, istihdam yaratmadınız. Ne yaptınız? Doğrudur, yol yaptınız. Bölünmüş yol yaptınız, hepsi çöküyor. Şehir hastanesi yaptınız. Şehir hastanelerini millet adına yapmadınız. Şehir hastanelerinin kiracısısınız. İstanbul'da tüp geçit yaptığınız; geçenden 10 akçe, geçmeyenden 100 akçe. Konyalı, İstanbul'daki tüp geçitten geçmediği halde yandaş müteahhitlere verilen garanti sebebiyle vergilerinizden para ödeniyor. Köprü yaptınız. Sahibi siz değil, yandaş müteahhit. Peki 450 milyar borç, 70 milyar dolar özelleştirme, 2 trilyon dolar vergi; kardeşim siz ne yaptınız? Siz fabrika mı yaptınız? Bu çocuklara, gençlere iş mi buldunuz? Kadınlarımızın tencerelerine 100 gram et koymalarını mı sağladınız? Bu parayı ne yaptınız? Bu parayla yandaş müteahhit zengin ettiniz.'' Konuşmasında hukukun önemine de vurgu yapan Akşener, şunları söyledi: ''Dolar gidiyor, bir şey dikkatimi çekti. Demek ki bunların parası dolarda ki hepsi elini ovuşturuyor. Sonra size döndü, dediler ki 'Dolarla bizim işimiz yok'. Nasıl işiniz yok? Çiftçi mazotu 6 liraya alırsa gıdanın her safhasında her şeye zam gelirse ayakkabınızdan, şapkasına kadar her konuda zamlanırsa doğal gazınızdan elektriğinize kadar zamlanırsa bunların hepsi dolarla. Nasıl dolarla işimiz yok bizim? Dolayısıyla Türkiye'nin ekonomisini içine tükürdünüz. Yandaş zengin ederken, çoluğunuzu çocuğunuzu zengin ederken, Türkiye'nin ekonomisini içine tükürdünüz. Buradan uyarıyorum; 24 Haziran akşamı her şey düzelecekmiş. Bugünden 24 Mayıs'tan düzeltmen için elinden tutan mı var kardeşim? 16 yıldır ha bire mağdursun. Önce bütün kurumların içine tükürdün. Bütün kurumları darmadağın ettin. Önce FETÖ’cülerin adaletiyle hukuk yönettin. Bugün geldik, Tayyip Erdoğan hukuku ile yönetiliyor. Hukuk, vatandaş içindir. Adalet, vatandaş içindir. Adaleti tesis etmezseniz millet zora düşer, kalkınma durur, yatırım ortadan kalkar. Dolayısıyla adaleti tesis etmezseniz milletin vicdanında mahkum olursunuz. Devlet çöker, kurumlar çöker.'' Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 13 günlük masrafının, özelleştirilen bütün şeker fabrikalarının 1 yıllık zararına eşit olduğunu öne süren Akşener, ''Az ye be kardeşim, az harca be kardeşim'' dedi. Bakanların, müsteşarların lüks araçlarla gezdiğini belirten Akşener, ''Vatan çocukları eziyet görürken, bakan çocuklarının devletin kiraladığı lüks araçların içinde gezmesini ortadan kaldıracağız'' diye konuştu. İşsiz gençlere iş bulana kadar vatandaşlık maaşı bağlayacağını dile getiren Akşener, Yüksek Öğretim Kurumu'nu (YÖK) kapatıp, yetkilerini üniversitelere vereceğini söyledi. Meral Akşener, konuşmasının ardından Karaman'daki mitinge katılmak üzere Konya'dan ayrıldı. MİTİNG ALANINDA GERGİNLİK Öte yandan İYİ Partililer miting alanından ayrılırken, alanda bulunan bir genç kız, 'Rabia' işareti yaparak, "Kazanamayacaksınız" dedi. Bu sırada bir genç erkek de AK Parti lehine konuşma yapınca, İYİ Partili gençler ona saldırdı. Polis, araya girerek, gençleri alandan uzaklaştırdı.