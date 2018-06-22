 Akşener Avcılar'da konuştu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA - İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Avcılar'da miting düzenledi.

Akşener Avcılar'da "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" sloganlarıyla karşılandı. Meral Akşener, kendisi için "Penilsilvanya'dan talimat aldı" denildiğini ifade ederken, “Devletin bütün kurumları elinizde kardeşim, gereğini yapın o zaman" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, daha önce “TRT'yi satacağım" dediğini ifade ederken, “Lafımın arkasındayım, oradan bir dünya ahmak zengin oluyor. Biz bunu çatlasanız da patlasanız da satacağız. 2,5 milyar TL sizin cebinizden çıkıyor" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkiye'de beka sorunu olduğunu öne sürerken, “Bu ülkenin niye beka sorunu olduğu belli, çünkü yöneticilerinin zeka sorunu var. Bu ülkede gençler işsiz. İstanbul'da genç işsiz olur mu yahu? Gençlere iş bulana kadar işsizlik maaşı vereceğimi söyledim. Hepsi çemkirdi 'Kaynak nerede' diye. Ben gençlere iş bulacağım. Çatlasanız da patlasanız da yıllık 50 milyar dolar yatırım yapacağım gençlere. O bakan çocuklarının boğazından geçen haram lokmaları çıkartmak, bizim boynumuzun borcudur. Bakanların çocukları, eşleri lüks arabalara biniyor. Yıllık 8 milyar TL onlara gidiyor. TİKA'yı araştıracağız dedik. TİKA'ya bir baktık ki yıllık 8 milyar dolar para harcayan bir kurum çıktı. Faturasız harcamış bu paraları, denetim yok. Gitmişler Kolombiya'ya okul yapmışlar, Mali'ye parlamento yapmışlar. Bu kurumlar hep arpalık olmuş" diye konuştu,



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