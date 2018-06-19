 Akşener: Bana talimat verecek kişi henüz anasının karnından doğmadı (1)

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Pensilvanya'dan ben talimat malimat almadım. Milletimin dışında bana talimat verecek kişi, henüz anasının karnından doğmadı" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, Bolu Kent Meydanı'nda halka hitap etti. Konuşması sırasında sağanak bastıran Akşener, sözlerini kısa tutacağını belirterek, "Bu devletin tüm rakamlarını devletin kendi resmi sitelerinden, internet sitelerinden aldık. Ekonomi ayvayı yemiş durumda, eğitim ayvayı yemiş durumda, tarım mezara gömülmüş durumda. Dış politikada en itibarsız dönemimizi yaşıyor durumdayız. Ekonomide beraber çalışacağım ekibi topladım. Onlara şu işi sordum, 'Biz iktidara geleceğiz. Bu ülkeyi toparlayabilir miyiz?' Tek tek, kalem kalem 16 yıldır bu arkadaşların yaptığı iyi- kötü her şeye baktık. Bu ülkeye kalkınabilir mi? Bu ülke kurtarılabilir mi? Baktık, sorduk. Ortaya çıkan sonuç; Türkiye'nin potansiyeli, Türkiye’nin eğitimli insan gücü ve Türkiye’nin insanlarının çalışkanlığı bu ülkeyi gerçekten kalkındırır. Devlet, işsizine iş, istihdam ortaya koyar" diye konuştu.

'EKONOMİYİ, TARIMI SANAYİLEŞTİREN BAKIŞ AÇISIYLA ÜLKEYİ KALKINDIRACAĞIZ' İşsizlik oranını yüzde 5,6'ya indirecekleri vaadinde bulunan Akşener, şunları söyledi: "Tarımda 9 milyar dolarlık ithalat var. Cari açığın içinde önemli bir alan tutuyor. 9 milyar dolarlık tarım ithalatı var. Bu 1 milyon tarımda çalışan insanın işsiz olması demek. Türkiye'yi 2 kez dolaştım. Muş Ovası, Bitlis Ovası, Konya Ovası hepsi bomboş. Konya buğday ithal ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Tavukçuluğu bitirdiler. Hayvancılığı bitirdiler. Hem inek hem saman ithalatının yapıldığı bir ülkeyiz biz, şaka gibi. Türkiye'de tarım ürünleri üretiminin 18 milyar dolar azaldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kiralık araçların sizin cebinizden çıkan yıllık parası 8 milyar dolar. Ben seçilince 'İnin aşağıya inin bakayım' diyeceğim. 8 milyarı koydunuz cebinize. Suriye'nin içişlerine elini soktu. 4 milyon Suriyeli mültecimiz oldu. Ben o insanlara da çok acıyorum. Her insan ülkesinde mutlu ve özgürdür. Seçilir seçilmez onları ülkelerine döndüreceğim. Onlara da harcanan para 150 milyar lira. Ekonomiyi, tarımı sanayileştiren bir bakış açısı ile bu ülkeyi inşallah kalkındıracağız. İşsizlik oranını 5,6'ya indireceğiz. Türkiye'nin bu konuda insan gücü de kaynağı da var. İsrafı engellediğimizde neler çıkıyor."