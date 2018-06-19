Akşener: Bana talimat verecek kişi henüz anasının karnından doğmadı (2)

'HERKES MECLİS'TE YAN GELİP YATMIŞ' İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Düzce Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen mitingde, kalabalığa seslendi. Tarım ve ekonomi ile ilgili çalışma yaptıklarını belirten Akşener, "Bir çalışma yapmamız lazım, diyerek, ekonomiyi ve tarımı önümüze açtık. 16 yılda bu arkadaşların yaptıklarını kuruş kuruş hesapladık. Ekonomistlere, 'Ekonomiyi ayağa nasıl kaldırırız?' diye sorduk. Onlar 'Türkiye ayağa kalkar' dedi. Türkiye'nin eğitimli genç nüfusu çok fazla. Gençlerimize istihdam sağlayarak, bu ülkeyi bu bataktan çıkaracağız. Bu ülkenin ayağa kalkması için israfı kesmemiz lazım. Yolsuzlukların önüne geçmemiz lazım. Ben Türkiye'nin niçin böyle olduğunu anladım. Büyük bir ciddiyetsizlik var. Herkes, Meclis'te yan gelip, yatmış. Bugün bizi yönetenlerin 16 yılda göz boyayacak binaların dışında ekonomiyi çökerten, tarımı yok eden kararlarının kimse farkında olmamış. Bizim yaptığımız bütün projeler vatandaşımızın geleceğine, dününe, bugününe, yarınına ait. Her birinin kaynağı, kuruş hesabına kadar yapıldı" dedi.

'FINDIK FİYATLARINI DOLARA ENDEKSLİ YAPACAĞIM' Fındık fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, "Biz Giresun'da ilk defa fındığa 15 lira vereceğiz, dedik. Türkiye'deki bütün siyasiler, fındığa 15 lira vermeye başladı. Şimdi de başka bir şey söylüyorum. Fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım. Fındık, Türkiye için önemli. Fındık, Türkiye'nin dünyada fiyat belirleyebildiği tek ürün. Berlusconi ahbabı oldu arkadaşın. Nikah şahitliği yaptı. Bizimki de fındığın pazarlanmasını döndürdü. Fiskobirlik'i, devleti aradan çıkardı. Berlusconi'nin adamlarına terk etti. Dünyada etkili olduğumuz tek stratejik ürünümüzün içine tükürdüler. Bilerek yaptılar" diye konuştu. 'İŞSİZLİĞİ 5,6'YA İNDİRECEĞİZ' Gençlere iş vermenin, devletin görevi olduğunu vurgulayan Akşener, şunları söyledi: "Gençlere iş vermek, bu devletin görevidir. İş veremiyorsan o zaman o genci iş buluncaya kadar ailesinin, arkadaşlarının yanında başını öne eğdirmeyeceksin. O yüzden 500 liralık aylık vatandaşlık maaşı bağlayacağız, her bir gencimize. Asgari ücret, vergiden muaf olacak. AVM'lerle ilgili ciddi çalışmamız var. Avrupa ülkelerinin her birinde AVM'ler 30- 40 kilometre dışarıdadır. O şehirlerde pazar günleri AVM'ler kapalıdır ama küçük esnaf açıktır. Şimdi siz vatandaşınızı para harcayabilir duruma getireceksiniz ondan sonra da esnafı ayağa kaldıracaksınız. Esnaflar patır patır dükkan kapatıyor. Biz bu dükkanların yeniden açılmasını sağlayacağız. Yıllık 50 milyar dolar sanayi yatırımı yapacağız. 5 yılın sonunda yüzde 11 olan işsizlik rakamını 5,6'ya indireceğiz."