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Akşener: Bana talimat verecek kişi henüz anasının karnından doğmadı (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 23:56 | Son Güncelleme

'ABBAS YOLCU' İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Düzce'nin ardından geldiği memleketi İzmit'te Milli İrade Meydanı'nda halka seslendi.

'ABBAS YOLCU'

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Düzce'nin ardından geldiği memleketi İzmit'te Milli İrade Meydanı'nda halka seslendi. Seçimi getirenin de pişman olduğunu belirten Akşener, "24 Haziran'da bir seçim var, seçimi getirenler de pişman. Bu defa asabiyeti gördüğüm zaman, Türkiye'de iktidar partisini yönetenlerin, Sayın Erdoğan'daki asabiyeti gördüğümde anlıyoruz ki Abbas yolcu. Gitmesi lazım, çok yoruldu. Türkiye'nin ekonomisinin içine tükürdüler, eğitimin içine tükürdüler, Türk ordusunu darmadağın ettiler. 16 yılda ne yaptılar? Bir ekip kurdum, tek tek incelendi. İnşaat yapmışlar. Kocaman adalet sarayları yapmışlar, içinde adalet yok. Her şehre üniversite binası yapmışlar, içinde hoca yok. Milyar dolarlık fabrikaları satmışlar. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplamışlar hepinizin cebinden ve sonuç olarak Kocaeli'ne hiçbir şey gelmemiş. Bir sanayi şehrinde genç işsizlik neden büyük sorun? Yatırım yapılmamış. Türkiye'nin kaynakları, potansiyeli var. Türkiye'de yönetim değişikliği olduğu andan itibaren Türkiye ayağa kalkar, koşar, yürür. Önce israfın önü kesilecek, sonra yatırım, sonra yolsuzluk ve rüşvetin önüne geçilecek" dedi.

'BUNLAR ALIŞMIŞLAR BEDAVA YAŞAMAYA'

Akşener, israfı keseceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ben 'TİKA'yı kapatalım' demedim. Binali Bey duruma dahil oldu. TİKA'yı kapatacağımı söyledi. TİKA'yı kapatacak yalanını söylerken Pensilvanya'dan talimat aldığımı söyledi. Bu gol kaçmaz. Bir başbakan hem yalancı hem iftiracı. Gereğini yapmadığı için de bostan korkuluğu durumu var. Bir; benim milletimin dışında talimat verecek şahıs anasından doğmadı. Madem Pensilvanya'dan talimat almışım, gereğini yapacaksınız. Yapmayan şerefsiz alçaktır. TİKA 36 milyar TL, bir yılda cebinizden harcıyor. Ekvador'da ismini söyleyemediğim bir şehrin Haliç'ini temizlemiş. Burada bir cebellezi var. 2018 bütçesini inceledik, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bütçesi 2,3 milyar TL, Sağlık Bakanlığı 38 milyar, TİKA'nın 36 milyar TL bütçesi. Geldiğim nokta şu; Bunlar alışmışlar bedava yaşamaya, bunu kestiğinizde Türkiye'nin kaynakları size yeter."

'BİZ ASLA EZİK OLMADIK'

Rumelilerin sabırlı olduğunu, ancak asla ezik olmadığını ifade eden Meral Akşener, şunları kaydetti:

"Bu toprağın kızı olarak, bu şehrin yetiştirdiği kızınız olarak elbette sizden cumhurbaşkanlığı için oy istiyorum. Aynı zamanda İYİ Parti Genel Başkanı olduğum için milletvekilleri adaylarımız için de oy istiyorum. Biz Rumeliler sabırlı insanlarızdır ama biz asla ezik olmadık ve ezik olmak bizim için mümkün değil. Atatürk'ü kıskanmaktan vazgeçin kardeşim, onun gibi olmak mümkün değil. Ordunun en güzide askerlerini içeri attın, İlker Başbuğ'u terör örgütü başı olarak hapse attın. Bunların bitirilmesi için, Türkiye'nin huzura ermesi için, 25'inde rahat nefes alınabilmesi için oylarınıza talibim. Allah'ın izniyle başaracağız."

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