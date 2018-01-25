Akşener: Beli çökertilmiş denilen ordu Türkiye'yi kurtarıyor

Son Güncelleme 3 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 25.01.2018 16:33 |3 saat önce

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytin Dalı Harekâtı'nın siyasi malzeme haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye bir askeri müdahale yapıyor. Birincisi; çok konuşmayacaksınız. İkincisi; askeri müdahaleyi siyasi malzeme haline getirmeyeceksiniz. Üçüncüsü; her türlü desteği vereceksiniz. Beli çökertilmiş denilen bu ordu, Türk ordusu, Peygamber Ocağı hem seni hem Türkiye'yi kurtarıyor" dedi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin Bolu İl Başkanlığı binasının açılışı için kente geldi. Meral Akşener, ilk olarak merhum iş adamı İzzet Baysal'ın mezarını ziyaret etti. Akşener daha sonra parti binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Akşener, konuşmasında, Afrin harekâtını sonuna kadar desteklediğini belirterek, "Ordumuz bir müdahale için Afrin'de. Biz Mehmetçiğimizin, şanlı ordumuzun elbette ki şüphesiz yanındayız, desteğiyiz. Cenab-ı Hak şehitlerimizi, Peygamberimize komşu kılsın. Allah, şehitlerimizin anne ve babalarına sabır versin. Kınalı kuzularımıza hiçbir zayiat vermeden, tırnaklarının ucu kırılmadan başarıyla, zaferle ülkemize geri dönmelerini nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Bölgeye müdahalede geç kalındığını ileri süren Akşener, "Geç kalınmış bir müdahaleyi şanlı ordumuz yerine getiriyor. Biz elbette bu harekâtın başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Tüm siyasi farklılıklara rağmen milletimizin ordusuna yanında olduğumuzu göstermeliyiz. 15 Temmuz sonrasında milli beraberliğin sağlandığını, milletimizin her zor zamandaki gibi ferasetini koruyarak beraber olduğunu gördüğümüze göre, bizi yönetenlerin görevi, ergenler gibi, ergen tripleri gibi çemkirmek yerine bu milli beraberlik ruhunu yaşatmaktır. Dolayısı ile ordumuzun muzaffer olması için biz iktidara ne yapması gerektiğini söylemekle yükümlüyüz. Çünkü devleti yönetmek için ciddiyet, ehliyet ve samimiyet gerekiyor" diye konuştu. 'YAKIN ZAMANDA TRUMP DA ALDATACAK' Konuşmasında hükümeti eleştiren Meral Akşener, "Oraya bugün bu harekâtı yapmak zorunda kalmamızın sebebi sizsiniz. Bu kadar aldanmak olur mu? İnsan biraz utanır. Cumhurbaşkanısın, Ak Parti Genel Başkanısın, her şey oldun. Kanun Hükmünde Kararnameler ile kar lastiğine bile karar veriyorsun ama sürekli aldatılıyorsun. Apo aldattı, FETÖ aldattı, PKK aldattı, Obama da şimdi aldatmış. Putin bir ara aldattı. Merkel de aldattı. Aldatmayan adam yok. Aldatmayan kişi yok. Sonuç itibarı ile muhtarlarla yapılan konuşmada gördük ki, Obama da aldatmış. Şimdi Trump geldi. Trump'a 'reis' dediler. Yakın zamanda Trump da aldatacak. Siz nasıl bir ciddiyetsiz devlet yönetimine sahipsiniz" dedi.