Akşener: Beli çökertilmiş denilen ordu Türkiye'yi kurtarıyor

'MÜDAHALEYİ SİYASİ MALZEME HALİNE GETİRMEYECEKSİNİZ'

Akşener, Afrin'de TSK personeline tüm imkânların sağlanması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi Türkiye bir askeri müdahale yapıyor. Birincisi; çok konuşmayacaksınız. İkincisi; askeri müdahaleyi siyasi malzeme haline getirmeyeceksiniz. Üçüncüsü; her türlü desteği vereceksiniz. Beli çökertilmiş denilen bu ordu, Türk ordusu, Peygamber Ocağı hem seni hem Türkiye'yi kurtarıyor. Askerlerimiz, Allah'ın izni ile muzaffer olacak. Onlara her türlü imkânlar sağlanmalı. El Bab'da aç kaldı çocuklarımız; burada her türlü imkânı seferber edeceksin. Az konuşacaksın. Diplomasinin her türlü imkânını kullanacaksın. 'Parantez kapattım' dediğin Cumhuriyet tarihine bakıp, neler yapılmış örnek alacaksın ve diplomaside uygulayacaksın."

'GAZİLİĞİ MİLLET VERİR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Gazilik' unvanı verilmesiyle ilgili çıkan haberlerle ilgili ise şunları kaydetti:

"Gazilik er meydanlarında yapılır. 1'inci Mahmut, Tebriz'i aldı onun için gazi oldu. Doğru diyor. Peki Sayın Erdoğan nereyi aldı? Sayın Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi'nin yerini değiştirdi. Toprak kaybettik, toprak. Yunanistan 18 daha fazla adaya el koydu. Dışişleri Bakanı çıktı, 'İşgal var ama bizim dönemimizde yok' dedi. 'İşgal meşrudur' dedi. Eğer buna rıza gösteriyorsanız toprak kaybettiniz. Nereye gazi? Sonra Meclis'e getirmene gerek yok ki. Meclis'in kıymeti mi kaldı? Kar lastiğini bile kanun hükmünde karar ile getiriyorsunuz. Bunu da hemencecik getirsinler, Sayın Erdoğan imzalayıp kendi kendine versin ama gaziliği millet verir. Korkum, endişem şudur: Eskiden parayla seyitlik satarlardı, şimdi kanun hükmünde karar ile şehitliği yerine getirecekler diye aklım çıkıyor. Sayın Erdoğan'a gazilik vermek yerine, gazi sayılmamış çocuklarımız var. Kardeşim onların hakkını ver hakkını. Bizim aramızda terör gazimiz parti üyemiz var. Hüseyin gibi pek çok kardeşimiz var. Hüseyin kardeşim gazi sayılıyor ama gazi sayılmayan pek çok kardeşim var. Önce onların derdini çöz. Bu nasıl bir kibirdir, bu nasıl bir nefistir? Doymuyor ya doymuyor. Gazilikten sonra ne gelecek merakla bekliyoruz."

Meral Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Bolu İl Başkanlığı'nın açılışını yaptı.

