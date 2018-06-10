Akşener: Ben inanıyorum ki; ikinci tura beni bırakacaksınız (3)

TİRE'DE HALKA HİTAP ETTİ

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Manisa mitinginin ardından İzmir'in Tire ilçesine giderek İtfaiye Meydanı'nda halka seslendi. Diğer mitinglerde olduğu gibi Tire'de de kadınlar Akşener'e tülbentlerini verdi. Akşener, 'Zeynep' isminde bir kızın yaptığı resmi vatandaşlara gösterek, "Bunu Çankaya'ya asacağım" dedi. Sıcak havaya rağmen mitinge katılanlara teşekkür eden Akşener, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutlayarak konuşmasına başladı. Akşener, "Bugün beraberiz, birlikteyiz. Birlikte bir yol yürüyoruz. Önce kadınlar sonra gençler, bana 'Yürü' dedi. İyi ki sizi dinlemişim. Türkiye 24 Haziran'da seçime gidecek. Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsanız onun kararını vereceksiniz. Bizi seçime sokmak istemediler. Akıl devreye girdi, Allah yardım etti ve biz seçime girdik. Herkesi haşlıyor, herkese kızıyor. Bana bir kızdı, Ahmet Davutoğlu gitti. Binali Yıldırım'ı herkesin içinde haşlayacak diye korkuyorum. 1994'te Büyükşehir Belediye başkan adayı iken bana 'Silkele başkan düşecekler' derlerdi. Ben de şimdi iyi silkeliyorum. Yeter ki siz karar verin, ben silkeleyeceğim" dedi.

'İNİN BAKALIM ARABALARDAN'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi eleştiren ve ekonomi alanındaki projelerinden söz eden Akşener, şöyle konuştu:

"Bir evlere şenlik ekonomi bakanımız var. Diyor ki 'Kurla işimiz yok.' O zaman çiftçinin mazotuna zam yapıyorsun. Doğalgaz, elektrik, mazot, benzin dolarla değil mi? Nasıl oluyor da sen 'Kurla işimiz yok' diyorsun? Sen nasıl ekonomi bakanı oldun? Böylesine ehliyetsiz, bilgisiz ve sadece Tayyip Bey'in gönlünü etmek için bakan oluyorsun. Tire, çiftçilik yapan bir yer. Soruyorum gençlerin işi var mı? Yok. Burada da en büyük sorun işsizlik. Devlet gencine iş vermek zorundadır. Veremiyorsa gereğini yapmak zorundadır. Biz fabrikalar açacağız, istihdam yaratıp, işsizliği gidereceğiz. Bu Kanal İstanbul projesi Türkiye'ye ne fayda sağlayacak, soruyorum, cevap yok. 65 milyar dolar gömdünüz. Bunun kaynağı nerede? 'Kaynak nerede' diye soruyorlar. Bizim kaynağımız var. Gençlere iş buluncaya kadar 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Çünkü gençler ezilmesin istiyoruz. Bu bakanlar var ya arabalara biniyorlar. Bunların kendisi de kalmıyor, eşi, çocuğu, gelini biniyor. Bunun parasını da Tireliler ödüyor. Ben de diyeceğim ki 'İnin bakalım arabalardan.' Alın size kaynak."

'GERÇEK FETÖCÜLERİ YARGININ ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ'

İktidarın FETÖ'yle gerçek manada mücadele etmediğini iddia eden Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz İyi Parti olarak, iyi geldik. Onlara da iyi geldik. Milletim dedi ki 'Kur partini.' Kurduk, milletimize iyi geldik. Onlar ise bu devleti ele geçirmek için yola çıktılar. Bu devleti yönetmek için değil. Ne oldu? 15 Temmuz meydana geldi. Eğer 2010'daki referandumu yapmasalardı 15 Temmuz olmazdı. Hepinizi uyardım buna rağmen yaptınız. Bu millet sizi sokaklardan köprülerden topladı. Komutan size 'Yürü' dedi mi siz 'Yürümüyorum' diyebilir misiniz? Şimdi 5 günlük erin 'Yürü' dendiği zaman yürümekten başka çaresi yoktur. Harp okulu öğrencileri. Bu çocukları aileler devlete emanet ederler. 18 yaşındaki çocuğu müebbetin eşiğine getirdin. Emir talimat verenler kaçtı. 18 yaşındaki çocuklara, 5 günlük erlere müebbet. Bunun neresi FETÖ'yle mücadele? Hadi oradan be. Asıl FETÖ'cüler sizin içinizde. FETÖ'cünün oğlu bilmem nereden vekil adayı. 'Gülen'den icazet almadan iş yapmam' diyen kişi bilmem nereden vekil adayı. Nerede senin FETÖ'yle mücadelen? Biz tüm FETÖ'cüleri yargının karşısına çıkartacağız. Seçilir seçilmez OHAL'i kaldıracağız. OHAL'de seçime gidiyoruz. Gençlerimizin çocuklarımızın geleceği için, aydınlık bir ülke için, 24 Haziran'da bir karar vereceksiniz. Tayyip Erdoğan ikinci turda kimi rakip olarak görmek istemez, ona göre kararınızı verin."

Miting sonunda 'Hasan' isminde bir öğrenci sahneye çıkarak karne harçlığı olan 50 lirayı Akşener'e verdi ve "Bunu seçim için kullanır mısınız?" dedi. Akşener de küçük çocuğa sarılarak teşekkür etti. Akşener, Gündoğdu Meydanı'ndaki iftara katılmak üzere alandan ayrıldı.