Akşener: Bir kişi bile 'korkmuyorum' dediği gün iş biter (3)

AKŞENER ESKİŞEHİR'DE

Kütahya'nın ardından Eskişehir'e geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Partililer Akşener'i salonda coşkuyla karşıladı.

Akşener burada yaptığı konuşmada İYİ Parti'yi Türk milletinin istediğini ve Türk milletinin kurduğunu söyledi. Partilerinin Türkiye'nin yüzde yüzünü kucaklayan ve birleştiren bir parti olduğunu ifade eden Akşener, "Partimizi kurarken başımıza gelen, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Yer kiraladık, bina sahipleri tehdit gördü. Vazgeçenler oldu. Kurucular kurulunda görev almak isteyen hocalara rektörler, 'istifa et' dediler. Özel şirkete çalışanlara 'ya İYİ parti ya istifa et' dediler. Bütün bu arkadaşlarımız 200 civarında kurucular kurulu üyemiz var. İl, ilçe heyetleri, bu arkadaşlarımız tek tek bunlarla karşıladı. Ama dediler ki; 'Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Neye mal olursa olsun biz bu işi yapmalıyız.' İYİ Parti bu nedenle bir cesurlar hareketidir" diye konuştu.

Partililerinin iki buçuk aylık olmasına rağmen Şırnak'ta dahil, 70 ilde il ve ilçe teşkilatlarını açtığını belirten Meral Akşener, " Biz yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı bir örgütlenme ile yola çıktık" dedi.