Akşener: Bir kişi bile 'korkmuyorum' dediği gün iş biter

Son Güncelleme 4 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 13.01.2018 14:57 |4 saat önce

Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kütahya'da esnaf ziyaretinde "Korktuğunuz zaman korkutursunuz. Karşılıklı bir psikolojik davranış bu. Siz ne kadar korkuyorsanız, karşısındakini o kadar çok korkutmaya çalışırsınız. Sonuç itibarıyla bu böyle gider gelir. Ama bir süre sonra karşınızda sizden korkan insanlardan bir kişi bile 'Korkmuyorum lan' dediği gün iş biter" dedi. İYİ Parti il başkanlığının açılışı için dün akşam saatlerinde Kütahya'da gelen Meral Akşener, geceyi bir termal tesiste geçirdi. Akşener bugün öğle saatlerinde kent merkezine geldi. Akşener'i Zafer Meydanı'nda partiler coşkuyla karşıladı. Partililerle birlikte Sevgi Yolu'nda yürüyen Akşener vatandaşları selamladı, esnafla sohbet etti. İYİ Parti Lideri Meral Akşener bir işyeri ziyaretinde, "Gerçek siyasi rekabet başlıyor, başlattık. Bak göreceksiniz bize yarayacak. Herkes cici cici yapacak size. 25 il oluyor şu anda. Dikkat ederseniz herkes gezmeye başladı" diye konuştu. "DÜKKANIMA MALİYE GELİR Mİ?" KORKUSU

Genel Başkan Meral Akşener, kendisiyle konuşan esnafların endişe taşıdıklarını ifade ederek, "Maliye mi gelir dükkanıma? Bu daha vahim bir korku şimdi. Hani Meral Akşener ile konuşmak anlıyorum onu da ama basının huzurunda konuştuğun zaman acaba maliye mi gelir? Zaten el kadar dükkanlar. Bu da çok yanlış" dedi. Akşener bir partilinin "Başkanım kıracağız inşallah o korkuları" sözleri üzerine "Şimdi şöyle; korktuğunuz zaman korkutursunuz. Karşılıklı bir psikolojik davranış bu. Siz ne kadar korkuyorsanız karşısındakini o kadar çok korkutmaya çalışırsınız. Sonuç itibarıyla bu böyle gider gider gelir ama bir süre sonra karşınızda sizden korkan insanlardan bir kişisi bile 'Korkmuyorum lan' dediği gün iş biter" ifadelerini kullandı. "ÜLKE GÜMBÜRDEMİŞ DEMEKTİR" Bir partili de Akşener'e, "Sayın Genel Başkanımız sizlerden ilham alıyoruz. Sizin cesur yüreğiniz bize ilham veriyor" dedi. Akşener ise, bu sözler üzerine şunları söyledi: "Ben vatandaş açısından söylüyorum. Demokrasi bunda önemli. Hukuk, adalet önemli. Yani hep siyasi bakılıyor. Değil. Şimdi iki arkadaş kavga etseniz siz. Bir alacak- verecek meselesinden. Deseniz ben haklıyım sen haksızsın. Mahkemeye gittiğinizde hanginizle ilgili olumlu bir karar verilirse sizin ikinizin de yani hakkaniyetli bir karar verildi demeniz gerekiyor. Hukuk dediğimiz bu. Eğer buna emin olmuyor ve değilse işte bu daha güçlüydü onun için onun lehine karar verildi şeklinde algı oluyorsa o ülke gümbürdemiş demektir. Bugün yaşanan budur. Hep siyaset üzerinden tarifleniyor hukuk. Öyle değil, günlük hayatta."

"MİLLETVEKİLLERİNİN YAPTIRIM GÜCÜ SIFIR" Daha önceki açıklamalarında 'referandumdan sonra milletvekilliği bitecek' dediğini anımsatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Milletvekilliği bitecek' demiştim, bitiyor. Milletvekillerinin yaptırım gücü sıfır. İktidar partisi de dahil olmak üzere. 'Avukatlık mesleği bitecek' demiştim. İktidar gücünden faydalanmadıkça hiçbir dava kazanılamaz artık Türkiye'de. Normal günlük hayattan bahsediyorum, öyle siyasi miyasi değil" dedi. "KARAKOLDA DOĞRU SÖYLER MAHKEMEDE ŞAŞAR HİKAYESİ" Akşener bir basın mensubunun "Sizlere de iftiralar atıldı, bunlarla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı?" sözleri üzerine de şöyle konuştu: "Habire söylüyorum be oğlum bıktım. 150'ye yakın insanı mahkemeye vermişim ben. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşar hikayesi. Burada car car söyleniyor, veriyorsun mahkemeye diyor ki 'Ben öyle bir şey söylemedim yanlış anlamış'. Dayanıklı bir insanım. İşim bu. Burada bir sorun yok. Aynı şey sizlere yapıldığı zaman siz aynı derecede savunamıyorsunuz kendinizi. Asıl vahim olanı bu, korkutucu yanı bu. Onun için de adalet, hukuk ve demokrasi bu manada normal insanlar için lazım esasında."