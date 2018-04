Akşener: Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın beraberindeki sanatçılarla yaptığı Hatay ziyareti ve kamuflaj giymesiyle ilgili “Ben Sayın Erdoğan’a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz” dedi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, beraberindeki heyetle birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette, Akşener ve Gök ile beraberindeki heyet, bir süre görüşürken, ardından açıklama yapıldı. Başkan Gök, ziyaretlerine ilişkin “Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili endişelerimizi, Türkiye’de şeker pancar üretiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili Şeker-İş Sendikamızın görüşlerini kendilerine arz ettik. Bu sistemdeki özelleştirme şeker fabrikalarımızın bir kısmının kapanacağına göçün ve terörün tetikleneceğini söyledik. Daha ileri zamanlarda şeker fabrikalarının üretimiyle ilgili de bilgi vermeyi düşünüyoruz. Şeker fabrikalarının da bu şekilde özelleştirilmemesi ilgili kendilerinin desteği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘ALPULLU ŞEKER FABRİKASI’NI ZİYARET EDECEĞİZ’

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 7 Nisan’da Alpullu Şeker Fabrikası’nı ziyaret edeceğini belirterek, “Şeker-İş olarak şeker fabrikalarının satılmasına ilişkin görüşlerini bizlerle paylaştılar. Mücadelelerini paylaştılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca İYİ Parti olarak biz, uzun bir zamandır çiftçi, pancar üreticisi ve şeker üretimi konusunda mücadele içindeyiz. Şimdi daha iyi bilgilerle bu mücadelemizi sürdüreceğiz. 7 Nisan’da Alpullu Şeker Fabrikası’nın orada parti olarak biz toplantımız olacak. Kendilerinin bizleri daha ayrıntılı bilgilendirmeleri sebebiyle teşekkür ediyorum” dedi.

‘SAYIN ERDOĞAN’A YAKIŞTIRAMADIM’

Meral Akşener, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraberinde sanatçılarla yaptığı Hatay ziyareti ve kamuflaj giymesiyle ilgili Akşener, “Partisinin metal yorgunluğunun bitirilmesiyle ilgili olarak, nasıl kahraman ordumuzu bir manivela olarak kullanıldıysa, bu seferde benzer bir magazinsel bir tavır. Ben öncelikle Sayın Erdoğan’a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz” diye konuştu.

‘ENGELLEYECEK KİŞİ HENÜZ YERYÜZÜNE İNMEDİ’

Alparslan Türkeş’i anma töreninde kendisine yönelik yasak uygulandığına ilişkin iddialara da yanıt veren Akşener, şunları söyledi:

“Ben bu ülkeye hizmet etmiş çok değerli devlet adamlarının gittiğim şehirlerde varsa mezarları kamuoyuna çok bilgi vermeden gidip ziyaret eder ve duamı okurum. Onun dışında kaldı ki rahmetli Başbuğ’un mezarının elbette ziyaretine bir siyasi partinin yasak koyması mümkün olamaz. Ben bir yere gitmeye kalkıştığım zaman engelleyecek kişi henüz yeryüzüne inmedi. Kimsenin gücü yetmez. Fakat gerginlikten, saygısızlıktan, seviyesizlikten, terbiyesizlikten uzak durmaya gayret ediyoruz biz. Yeteri kadar Türkiye çok gerildi.”

‘GEÇMİŞTE KENDİNİ TEK GÖRENLERİN BUNDAN SONRA İŞİ ZOR’

Partisinin 1 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen 1'inci Olağanüstü Kurultay hakkında da açıklamalarda bulunan Meral Akşener, ”Türkiye’nin her tarafından arkadaşlarımız geldi. Genci, yaşlısı, kadın, erkeği kendi imkanlarıyla geldiler. Kamyonlarla yollar kapatıldı. Sabahın erken saatinde bizim bilgimiz olmadan salon açıldı. Her türlü engellemeye rağmen oraya on binlerce insan geldi. Geçmişte kendini tek görenlerin işi bundan sonra zor. 14 Nisan’da Batman’dayım. O hafta tamamen İstanbul’un 39 ilçesini ev ev, sokak sokak, mağaza ve dükkanları gezeceğiz. Biz işimize bakıyoruz” dedi.

Öte yandan Şeker-İş Sendikası Başkanı Gök ve beraberinde heyet, şeker sektörü bilgilendirme dosyasını İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e verdi.

