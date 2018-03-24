HABER

Akşener: Bizden korkuyorlar (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 17:16 | Son Güncelleme

AKŞENER, NİKÂH ŞAHİDİ OLDU İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon’da gerçekleştirdiği partisinin il başkanlığı binasının açılış töreninin ardından, düğüne katılmak üzere yürüyerek bir otele geçti.

AKŞENER, NİKÂH ŞAHİDİ OLDU İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon’da gerçekleştirdiği partisinin il başkanlığı binasının açılış töreninin ardından, düğüne katılmak üzere yürüyerek bir otele geçti. Caddede vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Akşener, iş insanı Abdurrahman Başkan ve Rabia Beşli’nin nikâh törenine katıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun kıydığı nikâhta şahitlik yapan Akşener, damadın gelinin ayağına bastığını görünce, “Damadımız ayağına bastırmadı. İlk defa gelinin ayağına basan bir damat gördüm. Benim gelin oğlanın ayağına basmıştı” dedi. Akşener, çifte ömür boyu mutluluk dileyerek, evlilik cüzdanını geline verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Yerli Playboy Taha Özer'in başını yakan paylaşımlar

Azmetti bambaşka biri oldu!

Azmetti bambaşka biri oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Erdoğan'dan vatandaşa esprili yanıt: No, no, no, no!

Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'

Meral Akşener'den sert çıkış! 'Partide Yelizleri istemiyorum'

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.