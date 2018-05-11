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Akşener: Bizim dönemimizde çiftçimiz 1,5 liraya mazotu kullanacak/ Ek fotoğraflar

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

   

Akşener: Bizim dönemimizde çiftçimiz 1,5 liraya mazotu kullanacak/ Ek fotoğraflar

Akşener: Bizim dönemimizde çiftçimiz 1,5 liraya mazotu kullanacak/ Ek fotoğraflarAkşener: Bizim dönemimizde çiftçimiz 1,5 liraya mazotu kullanacak/ Ek fotoğraflarAkşener: Bizim dönemimizde çiftçimiz 1,5 liraya mazotu kullanacak/ Ek fotoğraflarAkşener: Bizim dönemimizde çiftçimiz 1,5 liraya mazotu kullanacak/ Ek fotoğraflar

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