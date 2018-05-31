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Akşener: Böyle dış politika ile ülkenin yürütülmesi mümkün değil (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 23:10 | Son Güncelleme

'VATAN ÇOCUKLARININ CEBİNDE 5 LİRA VARSA BATSIN BU DÜNYA' İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.

Akşener: Böyle dış politika ile ülkenin yürütülmesi mümkün değil (3)

'VATAN ÇOCUKLARININ CEBİNDE 5 LİRA VARSA BATSIN BU DÜNYA'
İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Akşener, iktidar partisindeki bakan ve bakan çocukları ile ilgili yaptığı eleştiride, "Hatırlıyor musunuz, bir bakan çocuğu, 'neredesin oğlum', 'rezidanstayım baba.' 'Ne kadar para var oğlum?', Az var az, çok para yok baba.' 'Ne kadar oğlum?' '2 trilyoncuk baba.' Bakan çocukları, hiçbir baltaya sap olamamış, bakan çocuklarının evlerinde iki trilyoncuklar varda, vatan çocuklarının cebinde 5 lira varsa, batsın bu dünya" dedi.
'İYİ PARTİ KURULDU, TURP GİBİ OLDULAR'
İktidar üyelerinin bugüne kadar resmi bayramlara katılmadıklarını ileri süren Akşener, "İYİ Parti kurulmadan evvel, bu arkadaşlar. 10 Kasım'da, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de, kırılıp hasta oluyorlardı bunları hatırlayın. Mutlaka hasta oluyorlardı. Kimi hastanelik oluyordu, kimi evinde yatıyordu. İYİ Parti kuruldu. Meral Akşener ortaya çıktı, yahu bunlar turp gibi oldular. Bir iyileştiler, bir iyileştiler. Önce onlara iyi geldi, şimdi sırasıyla Türkiye'ye iyi gelecek" dedi.
'​ZENGİN FETÖCÜ'LERİN HEPSİ DIŞARIDI'
Meral Akşener, FETÖ/PDY ile yapılan mücadeleye de değinerek, "Buradaki mesele şu, önce böyle içine tükürdüler. Balyoz'lar, Ergenekon'lar arkasından 15 Temmuz'daki darbe kalkışma sebebi ile tekrar bir yumruk geldi ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Şimdi herkes yanındakinin kim olduğunu bilmez mi küçük yerlerde ? Bilir. Zengin FETÖ'cülerin hepsi dışarıda doğru mu? Garibanlar nerede? çaycı, çorbacı hapiste" dedi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)

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Akşener: Böyle dış politika ile ülkenin yürütülmesi mümkün değil (3)Akşener: Böyle dış politika ile ülkenin yürütülmesi mümkün değil (3)Akşener: Böyle dış politika ile ülkenin yürütülmesi mümkün değil (3)Akşener: Böyle dış politika ile ülkenin yürütülmesi mümkün değil (3)

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