Akşener, çocukları kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sadece bizim ülkemizde çocuklara ait bir bayram var. Onlara emanet edilmiş, onlar için bir bayram var. Onu da size emanet eden büyük Atatürk." dedi.

Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları parti genel merkezindeki odasında kabul etti.

Çocukları selamlayan Akşener, koltuğunu Hacı Mustafa Tarman İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Beren Özateş'e bıraktı.

Çocukları makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Sadece bizim ülkemizde çocuklara ait bir bayram var. Onlara emanet edilmiş, onlar için bir bayram var. Onu da size emanet eden büyük Atatürk. Biz büyükler ne kadar bu yoldan yürüdük? O başka bir şey. Ama inşallah sizler hem bu bayramı yaşatacaksınız hem de ebedi liderimize, kurucumuza, kurtarıcımıza, yani ülkemizin kurtarılmasını sağlayan Atatürk'ümüze uygun birer birey olarak hayatınızı sürdüreceksiniz."

- "Çocuklar da oy kullansın"

Akşener'in koltuğunu devrettiği Özateş ise 23 Nisan Bayramı dolayısıyla Atatürk'e teşekkür etti.