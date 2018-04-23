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Akşener, çocukları kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: - "Sadece bizim ülkemizde çocuklara ait bir bayram var. Onlara emanet edilmiş, onlar için bir bayram var. Onu da size emanet eden büyük Atatürk"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sadece bizim ülkemizde çocuklara ait bir bayram var. Onlara emanet edilmiş, onlar için bir bayram var. Onu da size emanet eden büyük Atatürk." dedi.

Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları parti genel merkezindeki odasında kabul etti.

Çocukları selamlayan Akşener, koltuğunu Hacı Mustafa Tarman İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Beren Özateş'e bıraktı.

Çocukları makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Sadece bizim ülkemizde çocuklara ait bir bayram var. Onlara emanet edilmiş, onlar için bir bayram var. Onu da size emanet eden büyük Atatürk. Biz büyükler ne kadar bu yoldan yürüdük? O başka bir şey. Ama inşallah sizler hem bu bayramı yaşatacaksınız hem de ebedi liderimize, kurucumuza, kurtarıcımıza, yani ülkemizin kurtarılmasını sağlayan Atatürk'ümüze uygun birer birey olarak hayatınızı sürdüreceksiniz."

- "Çocuklar da oy kullansın"

Akşener'in koltuğunu devrettiği Özateş ise 23 Nisan Bayramı dolayısıyla Atatürk'e teşekkür etti.

Çocukların ülkede iyiliğin temsilcileri olduğunu ifade eden Özateş, "Ben de bugün bu koltukta herkese iyi insan olmayı, iyiliği yaymayı ve iyilik yapmayı tavsiye ediyorum. Bu sayede ülkemizin tüm sorunlarının düzeleceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra Akşener'in, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ne icraat yapacağını sorduğu Özateş, çocukların da oy kullanmasını istediğini söyledi.

Çocuklara hediyeler veren Akşener, onlarla fotoğraf çekildi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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