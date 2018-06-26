Akşener: Daha etkili bir mücadele vermekte kararlıyız (AKTÜEL)

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-Gözde AK/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin genel başkanlığında yola devam edeceklerini belirterek, "Çok adaylı cumhurbaşkanlığı seçiminin önünü açarak, demokrasimize nefes aldırdık. Artık TBMM'de milletvekillerimiz var. Grubumuzla birlikte, daha görünür, daha etkili bir mücadele vermekte kararlıyız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası ilk kez açıklama yaptı. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Akşener, seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "Bu açıklamayı bugüne bırakmamızın nedeni, benim ve partimizin yönetim anlayışımızın gereği, yetkili kurullarımızda görüşmeden hiçbir açıklama yapmama ilkemizdir. Bize göre, güçlü ve kalıcı bir siyasi parti olmanın gereği budur" dedi.

'BENİM GENEL BAŞKANLIĞIMDA YOLA DEVAM'

Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tabloyu Genel İdare Kurulu'nun önüne koyduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:

"Tabloyu değerlendirerek yol haritası çizmelerini talep ettim ve bu buradan çıkacak karara da uyacağımı belirttim. Bu değerlendirme sonucunda, partimizin en yetkili organı olan Genel İdare Kurulumuzun kararı, bütün zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde alınan bu sonucun, ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu artıran büyük bir kazanım olduğu yönündedir. Genel İdare Kurulumuz, ülkemiz siyasetinin merkezine yerleşmiş olan İYİ Parti'nin, benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir. Kendilerine huzurlarınızda bu güvenleri için teşekkür ederim."