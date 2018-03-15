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Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, 'Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim. Yani çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını, kamuoyu yoklamalarını açıkla' dedi.

Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Barlas Doğu, Hasan Korkmazcan ve avukat İlke Çakar’dan oluşan Temiz Seçim Platformu üyeleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası açıklama yapıldı.

Akşener, Temiz Seçim Platformu üyelerinin yaptıkları çalışmaları bütün siyasi partilere takdim etmek üzere ziyarette bulunduklarını belirterek, kendileri ile işbirliklerini kurumsal olarak sürdüreceklerini söyledi.

Yaşar Okuyan ise Temiz Seçim Platformu’nun 300’ü aşan kişi tarafından oluşturulduğunu ifade ederek, “Çok ciddi araştırmalar yaptık. Her seçimden sonra tartışılan konuların ortadan kaldırılması yönünde tespitlerimizi sunduk. 21 bin sayfa doküman var elimizde” dedi.

‘GÜNDEM YARATMA ÇABASI’

Akşener bir gazetecinin, ‘Cumhurbaşkanı’nın dünkü açıklamasını takip etmiş olabilirsiniz. İstiklal Marşı bestesinin değişmesini gerektiğini düşünüyor musunuz?’ sorusuna, “Kafasını değiştirse iyi olacak. İki yeni gündem yaratma çalışması. Biz AK Parti Genel Başkanın gündem belirleme çabalarının dışında kalmaya özen gösteriyoruz. Söyleyecek sözü olmayanlar işte böyle gündem çarpıtma noktasına gidiyor. Çünkü ben size soruyum. Siz din anlamında inançlarınızı güncellediniz mi? Dolayısıyla orada bir problem yaşıyor. Şimdi İstiklal Marşı’nın bestesini açtı. Anadolu’da bir söz var, ‘laf söyledi bal kabağı’ denir” diye cevap verdi.

Akşener ayrıca bir soru üzerine, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’ın YSK’nın 55 milyon seçmene karşılık 500 milyon seçim zarfı sipariş ettiği iddiasına ilişkin, “Onu takip edeceğiz, tam bilmiyorum” dedi.

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‘ANKET SONUÇLARINI AÇIKLA BİLELİM’

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunan Akşener, şöyle konuştu:

“Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim. Yani çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını, kamuoyu yoklamalarını açıkla. Nasıl sonuçlar geliyor ki, nasıl korktun ki, bugün seçime 2 yıla yakın bir süre varken ittifak arayışlarına girdin, ittifaklar yaptın ve her gün başka birşey söyleyerek panik içinde bir durumdasın. Tekrar söylüyorum açıkla anket sonuçlarını bilelim”

Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem’in ailevi sebeplerden dolayı istifa ettiğini, istifasından dolayı çok şaşırdığını ve çok üzüldüğünü söyledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti erdoğan araştırma sonuçları

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
halkın çekmecesindeki sonuçlardan çıkacak olan sen ancak 3 ün 1 alacaksın, şimdi sen ak parti kaybedecek iyi partinin kazanacağınımı iddia ediyorsun, aç karına siyaset işte böyle tersden gösterir herşeyi, sen git abd ye fetö itinin dizinin dibinde siyaset yap,
boşver başkaksının çekmecelerini karıştırmayı araştırmayı Sen; dün istifa eden Yardımcının istifa sebebini açıkla Meral abla
açıklamış okumadın galiba haberi..dümdüz yorum yapmışsın
anket lemi kazanacak sın al sana anket oyum rte
2019 seçimlerinden sonra bahçeliye bir koltuk verecek beklenti içinde olan mhp kadrolarınada kapıyı gösterecek aha da şuraya yazıyorum kimse %45 lik iktidarını ve kitlesini %3 lük adamla paylaşmaz... davasını menfaatine satan varsa en azından bunun matematiğini yapsın. bu ittifak ne davaya ne matematiğe sığıyor.
:-)))))) :-))))))) .-)))))))))
akp seçimden sonra bu kadına haddini bildirmeli kime çalıştığını biliyoruz ! fetönün son umudu meral...!
meral akşener adanaya geldi 1 martta cumartesi saat 9 da adanada en az 10 bin insan vardı..cumartesi sabahı..basit bir kongrede..MHP yüzde 3 alırsa bence başarılı sonuç mhp için..gerçekler bunlar..seferberlik..islamin guncellestirilmesi sonra istiklal marşı bestesi değiştirmesi..gundem degusturup halkin daha cok uyanmasini istemiyorlar..onun icin zaaflarini konu alan tartisma yaratiyorlar..bir gece yarısı seçim kanunu geçmesi..tutuştular..halk uyandı..halk ayağa kalktı artık
öt bülbül öt nasılsa seçimlere kadar meydan senin seçimlerden sonra yüzünü ilelebet kimse görmeyecek
fetöcü sen nerden biliyon çekmecede ne var
hele sene maral sende kendi kendine gelin güvey oluyorsun
vallahi Erdoğan desinki summe haşa namazı yasaklıyorum.sirf ona muhalefet olmak için namaza başlayacak insanlar var.....
Bosuna çırpınma meraI. Sen siyaseten BİTTİN. Seni yandas medyan da kurtaramayacak.
erdoganin yaverindenmi aldiniz sonuclari meral hanim..
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