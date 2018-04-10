Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Akşener, partisinin geçen hafta düzenlenen ilk kurultayı ile ilgili konuştu. DHA'nın haberine göre Akşener, kurultaya katılan herkese teşekkür ederek, "Kurultayımız gösterdi ki, Türk siyasetinde artık bir İYİ Parti gerçeği var. Açıktır, 2019'da ülkemizi iyiler yönetecek. Nisan kurultayımızdan sonra, siyasette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmuyor da zaten. Biz, artık iktidarın bilinçaltına yerleşmiş görünüyoruz. İktidarın bilinçaltına girdiysek, ülkemizi de esaretten kurtarmaya yakınız demektir. İktidar, ne kadar bizi muhatap almıyor görünürse görünsün, rahatının ve huzurunun kaçtığı o kadar açık ki, görüyoruz" dedi. 'BU HABUR REZALETİNİ AŞMIŞTIR'



Konuşmasında, "İYİ Parti kurultay destanı yazmış, iktidar, şanlı ordumuzu 'Televole' programlarına malzeme yapmıştır" diyen Akşener, "Afrin'den, askerimize büyük saygısızlıkla, Afrinvole çıkarmıştır. Bu Habur rezaletini de aşmıştır. Yazık. Yazık. Yazık. Ne yaparsınız ki biz, onların kimyalarını bozmaya devam edeceğiz. Milletimiz adaletsizlikten, ekonomik çöküntüden rahat uyuyamazken, biz de iktidar sahiplerinin huzurlu uykularını bozmaya devam edeceğiz. Şehit evlerinden ağıtlar yükselirken, kışlada, askerimize oyun havası sunanları da bu millet affetmeyecektir. Bir kenara yazmıştır" dedi.

'PYD, YPG NERDE?'



Ankara'da geçen hafta gerçekleşen Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi ile ilgili olarak Akşener, şöyle konuştu: "Sonuç bildirgesine baktınız mı ne çıktı, IŞİD terör örgütü, Nusra Cephesi terör örgütü, El Kaide terör örgütü. Eeee, PYD, YPG nerde, yok. Biz Afrin'e niye girdik? Onların tabiriyle niye fethettik? PYD, YPG terör örgütü diye. Kardeşim, bu sonuç bildirgesinde niye yoklar? Bu nasıl aymazlıktır? Askerimizin sahada kazandığını, masada mı kaybediyorsunuz? Bu nasıl müttefiklik? Ya da siz de mi kapalı kapılar ardında PYD, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyorsunuz? Uluslararası arenada bu anlama gelmiyor mu? Altına imza koydunuz mu, koydunuz. Nerde peki PYD, YPG? Bu nasıl aymazlık, sormak lazım değil mi? Ne iş dönüyor Sayın Erdoğan, ne iş? Milletin güvenini, hangi işlerde bozuk para gibi harcıyorsun?" TERÖR TAZMİNATLARINI NEDEN ÖDEMİYORSUNUZ'



Konuşmasında 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlayan Akşener, "Buradan çok önemli bir sıkıntıyı da bu vesile ile dile getirmek istiyorum. Jandarma ve polisimizin terör tazminatlarının 3 aydır yatırılmadığını öğrendim. Ey muhterem, canını siper ederek can ve mal emniyetimizi sağlayan bu evlatlarımızın hakkı olan terör tazminatını neden ödemiyorsun? Muhtarları İspanya tatiline götürecek parayı buluyorsunuz da benim kahraman polis ve jandarmamın hakkı olan terör tazminatını neden ödemiyorsunuz?" diye konuştu.