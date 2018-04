Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!

‘GEÇMİŞTE KENDİNİ TEK GÖRENLERİN BUNDAN SONRA İŞİ ZOR’

Partisinin 1 Nisan Pazar günü gerçekleşen 1'inci Olağanüstü Kurultayı hakkında da açıklamalarda bulunan Akşener, öTürkiye’nin her tarafından arkadaşlarımız geldi. Genci, yaşlısı, kadın, erkeği kendi imkânlarıyla geldiler. Kamyonlarla yollar kapatıldı. Sabahın erken saatinde bizim bilgimiz olmadan salon açıldı. Her türlü engellemeye rağmen oraya on binlerce insan geldi. Geçmişte kendini tek görenlerin işi bundan sonra zor. 14 Nisan’da Batman’dayım. O hafta tamamen İstanbul’un 39 ilçesini ev ev, sokak sokak, mağaza ve dükkânları gezeceğiz. Biz işimize bakıyoruzö dedi.

Ayrıca, Şeker-İş Sendika Başkanı İsa Gök ve beraberinde heyet Şeker fabrikalarının kurtuluşu için, milli mutabakat tutanakları ve şeker sektörü bilgilendirme dosyasını Akşener’e sundu.