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Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

AKŞENER'DEN GİRESUN'DA FINDIK ELEŞTİRİSİ İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Trabzon'daki programının ardından geldiği Giresun'da, Atatürk Meyda'nındaki mitingde seçmenlere seslendi.

Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (3)

AKŞENER'DEN GİRESUN'DA FINDIK ELEŞTİRİSİ
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Trabzon'daki programının ardından geldiği Giresun'da, Atatürk Meyda'nındaki mitingde seçmenlere seslendi. Şehit ailesi ziyaretinden ötürü alana geç geldiği belirterek konuşmasına başlayan Akşener, bölgenin önemli gelir ürünü olan fındığa verilen fiyatlara tepki gösterdi. Akşener, "Giresun'da bir yılda 270 esnaf kepenk kapattı. Fındık mezara gömüldü. Fındık stratejik öneme sahip, milletin doyduğu, göçü önleyen önemli üründür. Ne oldu da mezara gömüldü. Önce Berlusconi ile dost oldular. Bu sebeple fındığı pazarlayan, fiyatını belirleyen şirketi Berlusconi'ye hediye etti. Başlangıcı budur. Fiskobirlik devreden çıktı mı? Çıktı. Üstüne üstlük bu varlık fonu içine koydular mı? Eğer oradan satış olduğu takdirde Karadenizlinin artık fındıkla ilgili ağzından tek bir kelime çıkmayacağı da doğru mu? Çıkamayacağı doğru mu? Peki, olağanüstü hal sebebiyle fındıkla ilgili ağzını açanın tutuklanabileceği doğru mu? İşte 24 Haziran'da bunun için bir karar vereceksiniz. Ben de diyorum ki; fındığa uzanan eller kırılır. Fındık sadece kent ve bölge için değil Türkiye'nin stratejik ürünüyse ona gereken önemi vermeliyiz. Mezara gömmek yerine baş üstünde taşınmalıdır. İnşallah seçildiğimde buradan ilan ediyorum; devlet fındık için 15 lira fiyat açıklayacak" dedi.
'AĞABEYLER HOPLADI'
Ülkede ilk sorunun genç işsizliği olduğunu belirten Akşener, "Gençlerimiz işsiz. 16 yılda 2,5 trilyon dolarla sadece bölünmüş yol yapıldı. Bu para savruldu, üfürüldü gitti. Bütün köprüler, tüp geçitler yandaşların elinde milletin değil. Ben de diyorum ki cumhurbaşkanı seçildiğinde; gençlere iş vermek devletin bir görevidir. Dolayısıyla her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağım, gençlerimiz için fabrikalar açılacak, onlar çalışacak. 'Çalışıncaya kadar da her gencimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağım' diyorum. Ağabeyler hopladı. Kaynak sordular. Ceplerinizden bulacağım, aldıklarınızı geri alacağım" diye konuştu.
'MİLLETİN PARASINI ÇARÇUR ETTİRMEYECEĞİM'
Elindeki zarfı açıp, içindeki 20 lirayı kalabalığa göstererek konuşmasını sürdüren Akşener, "O kadar mutlu oldum ki, bunu gönderen genç bir kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Huzurunuzda söz veriyorum, ant olsun, şart olsun ki, ben diğeri gibi elinde bir yüzükle çıkıp 'Bu yüzükten başka bir şeyim yok. Bir gün zengin olmuş derlerse, Tayyip Bey hırsızlık yapmış dersiniz' demeyeceğim. Söz veriyorum; şu 20 lirayı veren kalbi ve eli ant olsun ki utandırmayacağım. Şahit olun ki 'Akşener zengin oldu' demeyeceksiniz. Bu milletin parasını çarçur ettirmeyeceğim."
Meral Akşener, seçilmesi halinde ülkede atama bekleyen öğretmenin kalmayacağını ve bu sorunu ortadan kaldıracaklarını da belirtti.

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Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (3)Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (3)Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (3)Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (3)

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