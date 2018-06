Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (4)

'AKŞENER: BANA GELİNCE HER ŞEY PEŞİN, TAYYİP ERDOĞAN'A VERESİYE'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Giresun’daki programının ardından karayoluyla geldiği Ordu’da, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde seçmenlere seslenerek destek istedi.

Karadenizli fındık üreticisinin mağdur olduğunu belirterek, fındık fiyatını 15 TL yapacaklarını söyleyen Meral Akşener, AK Parti hükümetinin icraatlarını eleştirdi. Fındık konusunda üreticinin yanında olacağını, fiyatında 15 TL olarak açıklanacağını vurgulayan Akşener, fiyat mağduriyetinin giderileceğini söyledi. Elindeki nüfus cüzdanını miting alanındaki vatandaşlara göstererek, kimlik kartı yerine bugün AK Parti'lilerden torpil kağıtları alınıp verildiğini de ileri süren Akşener, "Bir devletin üç tane kağıdı var. Biri nüfus cüzdanı, kimliğimiz. Bunu ortaya koyduğumuz zaman, bunu çıkardığımız zaman Allah şahittir, söz veriyorum; ağada bu olacak, paşada bu olacak, reiste bu olacak. 81 milyon bu ülkenin her bir metrekaresinin sahibi olacak. Devletlerin özelliği de budur. Biri nüfus kağıdı, diğeri para, bir diğeri tapu. Tapunun üzerinde tapu senedi yazar. Bunların üçü de dokunulmazdır. Bunların üçü de itibarsızlaştırılamazdır. Bugün bu ülkede kimlik kartının yerini, AK Parti’den getirilen torpil kağıtları aldıysa, sizin evlatlarınız sözleşmeli er olabilmek için, taşeron yanında işçi olabilmek için bile, AK Parti teşkilatlarından torpil kağıdı getirmek zorundaysa bu düzen değişmelidir, değişecektir” dedi.

Miting alanında, astsubay emeklilerinin isteklerini yazan bir pankartı da okuyan Akşener, “Bakacağız duruma, önce seçin. Bana gelince her şey peşin, Tayyip Erdoğan’a veresiye. Ben sadece ekonomiye, eğitime ve insana bakış açımızı anlatmaya çalışıyorum” diye konuştu.

'SADECE DEDİKODU YAPIYORSUNUZ'

Başbakan Binali Yıldırım’ın kendisiyle ilgili eleştirilerine de tepki gösteren Akşener, “Son dönemde bir TİKA kavgası çıktı biliyorsunuz. Sayın Binali Yıldırım, çıktı dedi ki ‘Meral Akşener FETÖ’den talimat aldı TİKA’yı satıyor’ Bunlar hem yalancı, hem iftiracı. Ben ‘TİKA’yı satacağım’ demedim. ‘FETÖ’den talimat aldı’ kısmı iftira. Bana henüz talimat verecek şahıs anasından doğmadı. Bunu en iyi Recep Tayyip Erdoğan bilir. Dolayısıyla ama sayın Yıldırım, güzel kardeşim. Sen başbakansın. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı emrinde. Elindeki belge bilgileri getir, nasıl talimat vermiş bu. Bende dokunulmazlığı olmayan şahıs olarak karşındayım. Talimat ver, tutuklat beni, gereğini yap. Sadece dedikodu yapıyorsunuz” dedi.