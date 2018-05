Akşener: Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz 

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çok önemli isimlerle ekonomi planı yaptıklarını belerterek, "2017 itibariyle 17'nci sırada olan Türkiye ekonomisini dünyanın ilk 10 ekonomisinin arasına yükselteceğiz. İlk 5 yıldaki hedefimiz 10 ülke arasına girebilecek, bu vizyon için enflasyonu yüzde 5'in altına düşürmek, gerekli yapısal reformlar ve altyapı reformlarının bütününü gerçekleştirmek olacaktır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, seçim kampanyasını Ankara'dan başlattı. ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, milletvekilleri, GİK üyeleri, il ve ilçe başkanları ile milletvekili aday adaylarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Salona sığmayan kalabalık için de salon dışına ekranlar kuruldu. Toplantı, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

'KENDİ TÜKENMİŞLİĞİNİ İTİRAF EDİYOR'

Daha sonra alkışlar ve sloganlar eşliğinde salona giren Akşener, AK Parti iktidarını eleştirerek şunları söyledi:

"Ben bugün burada 16'ncı yılını yaşamakta olan iktidarın eleştirisi ağırlıklı bir konuşma yapmayacağım. Buna lüzum hissetmediğim için değil, bir siyasi partinin lideri, iktidarının 16'ncı yılında milletine, adalet ve özgürlük vaat eden bir manifesto yayınlamaya ihtiyaç duyuyorsa, milleti saf yerine koymaktan öte, kendi tükenmişliğini itiraf ediyordur. Sözün tükendiği yerdir. Artık bu yorgun ve yıpranmış defterin kapanması gerekir."

'GENÇLERİMİZ UMUTSUZ'

Ardından gençlerin umutsuz olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:

"Farkında mısınız, Türkiye umutsuz gençlerin ülkesi oldu. Oysa ülkemizin kuruluş süreci, hatta daha da geriye gidiyorum, tüm bir tarihimiz, umutların ülkesi olduğumuzu gösteren işaretlerle doludur. Ülkemizin ve özellikle gençlerimizin üzerine örtülen umutsuzluk örtüsünü kaldırmak zorundayız. Gençlerimizin umutlarını ve hayal kurma özgürlüklerini, onlara yeniden vermek zorundayız. Bunun için acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Önümüzde uzanan 21'inci yüzyılı kaybedemeyiz. 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde, yeni dünyadaki pozisyonumuzu güçlendirmek zorundayız."

'YOKSULLUK, İKTİDARI SÜRDÜRME ARACI OLAMAZ'

Milletin yüzde 82'sinin geçmişe özlem duyduğunu ifade eden Akşener, şunları söyledi:

"Hazin olan bu rakama gençlerin de dahil olmasıdır. Bizim devlet anlayışımız, insanı yaşatan devlettir. Devlet, milletine bu çerçeveden bakmayı samimiyetle başarırsa iktidarla yoksulluğun sürdürülmesinden beslenemez. Yoksulluk, iktidarı sürdürme aracı olamaz, olmamalıdır. Bizim devlet tahayyüllümüz yeniden dünyaya örnek gösterilecek bir devlet anlayışıdır. Tarihin her döneminde böyle oldu. Her zaman doğu ve batıya örnek olduk."

'KULELİ VE IŞIKLAR ASKERİ LİSESİ'Nİ YENİDEN AÇACAĞIZ'

Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ve elbette ülkemizde bilimin gelişmesinin önündeki en önemli engellerden olan, üniversite camiasının kamburu olmaktan başka işleyişi kalmamış YÖK'ü tarihin sayfalarına göndermek bize nasip olacaktır. İktidarların suçunu binalara ödetmek gibi yamuk bir anlayışın ortaya çıkardığı sorunları çözeceğiz. FETÖ'nün sızmasına göz yumularak perişan edilen, Kuleli ve Işıklar Askeri Lisesi'ni yeniden açacağız. Onların yaptığı gibi terör örgütlerinin yuvasına çevirmeden, varlığımızın en büyük teminatı Türk ordusunun yuvası olmasını sağlamak bizim bu devlete borcumuzdur."

‘KÖPRÜLERDEN, GEÇEN DE GEÇMEYEN DE PARA ÖDEMEK ZORUNDA KALMAYACAK'

Konuşmasının devamında vaatlerini anlatan Akşener, şunları söyledi:

"Elbette biz de köprüler, yollar, hastaneler yapacağız. Ancak bizim büyük farklarımız olacak. Köprülerin sahibi müteahhitler değil, millet olacak. Bizim yaptığımız köprülerden, geçen de geçmeyen de para ödemek zorunda kalmayacak. Yaptığımız yolların ömrü üç beş yıl olmayacak, çok daha uzun ömürlü bir mühendislik anlayışıyla yapılacak. Şehirlere hançer gibi saplanan insanımızı gökyüzünü göremez hale getiren, rezidans müteahhitliği değil, medeni nefes alan karakteri olan şehir planlarımız hazırdır. İnsanımıza balık istifi muamelesi yapan, dev hastaneler yapmayacağız. Biz bilgiden korkmayıp, bilgiyi kullanacağız. 700 yatak üzeri hastanelerin sağlık üretmeyeceğini, sistemin işlemeyeceğini biliyoruz.

Daha küçük ölçekli, daha ulaşılabilir hastaneler yaparak, hasta ve yakınlarının yollarda eza çekmelerini istemiyoruz…

'YATIRIMCIYA İKİ ŞART KOYACAĞIZ'

Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sanayide çürüyen satılan fabrikalar yerine mutlaka yeni fabrikalar açılmasını teşvik etmek, tarım ve hayvancılıkta yeniden dünyanın en gözde ülkesi olmak için projeler hazırladık. Yatırımcıya iki şart koyacağız. Yatırım yaptığı çevreye zarar vermemek ve o çevrede yaşayan insanların rızasını almak. Bütün şartlarımız bu kadar olacak. Einstein'ın dediği gibi, 'her şey olabildiğince kolay olmalı ama basitçe geçiştirilmemelidir' İşte biz bu nedenle yola çıktık. Daha kurulurken ilan etmiştik, iyi bir Türkiye istiyoruz. Ülkeyi yönetmeye talip olduğumuzu milletimizle paylaştık. Herkes çok net görüyor. Milletimizin yeni bir yönetime, kendisini tazelemeye ihtiyacı var."

'DIŞ POLİTİKA, RÜZGARIN ÖNÜNDEKİ YAPRAK GİBİ SAVRULUYOR'

Konuşmasının devamında Türkiye'de yönetim boşluğu olduğunu ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Açıkça ifade ediyorum, tüm bir devlet yapısı tek bir kişinin gönlünü hoş etmeye odaklandığı için, son yıllarda giderek büyüyen bir yönetim boşluğu var. Kamu düzeni zamanın gerisine düştü. İdareciler olayların peşinde koşuyor. Dış politika, rüzgarın önündeki yaprak gibi savruluyor. Çünkü yönetim boşluğu var. Eğitimden adalete, ekonomiden güvenliğe çözülme var. Çünkü yönetim boşluğu var. Döviz ve faiz almış başını gidiyor. Çünkü yönetim boşluğu var. İşsizlik son 10 yılın en kötü durumunda. Çünkü yönetim boşluğu var. Çocuklarımız taciz ediliyor, genç kızlarımız öldürülüyor. Beli ve eli silahlı adamlar sokaklarımızda kol geziyor. Kadınlarımız şiddet görüyor. Çünkü yönetim boşluğu var. Ve biz bu yönetim boşluğunu doldurmaya geliyoruz ve biz milletimize rahat bir nefes aldırmaya geliyoruz."

'DÜNYANIN İLK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRECEĞİZ'

Daha sonra ekonomiyi yeni bir çizgiye taşıyacaklarını belirten Akşener, şunları söyledi:

"Dünyanın da bizi örnek alacağı uygulamaları geliştirmeliyiz. Biliyoruz ki ayakları yere basan, güven veren sağlam bir ekonomi olmadan Türkiye'yi geleceğe taşıyamazsınız. Çok önemli isimlerle ekonomi planımızı yaptık. O plana göre 2017 itibariyle 17'nci sırada olan Türkiye ekonomisini, hem milli gelir düzeyinde hem de 2017 itibariyle 67'nci sırada olan kişi başı milli gelirde, dünyanın ilk 10 ekonomisinin arasına yükselteceğiz. İlk beş yıldaki hedefimiz 10 ülke arasına girebilecek, bu vizyon için enflasyonu yüzde 5'in altına düşürmek, gerekli yapısal reformlar ve altyapı reformlarının bütününü gerçekleştirmek olacaktır. Böylece ülkemizi, gençlerimizi, kadınlarımızı gelecekte dünyanın rekabet edeceği alanlara hazırlamış olacağız. Büyümeyi adil şekilde, her gelir grubunda hedefleyerek, dengeli bir büyüme ile ve düşük gelirlileri koruyarak yapacaklarımızı planladık."

'AĞA DA BUDUR, REİS DE BUDUR'

Akşener, konuşmasının sonunda salondaki herkesin nüfus cüzdanını çıkarmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Lütfen hepiniz Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarınızı çıkarın. Göreyim. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusu budur. Ağa da budur, reis de budur, paşa da budur. İrade sahibi budur. 80 milyonun tamamı aynı haklara sahiptir. Ne biri diğerimizden üstün ne biri diğerimizden aşağıdır. Her hedefimiz için öyle uzun yıllar koymuyoruz."