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Akşener: Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağırmadı, Davutoğlu'na bağırdı (3)

POLİTİKA HABERLERİ | 10.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 1 saat önce

ÇANKIRI'DA KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'nin ardından karayolu ile Çankırı'ya geçti. Burada partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılan Akşener, önce toplanan kalabalığa seslendi. Akşener, Türkiye'de birinci problemin 'genç işsizlik' olduuğunu söyleyerek, "Yani annelerin, babaların en büyük derdi hiç değilse biz bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz ama çocuklarımız işsiz. Ağırlıklı olarak 4 yıllık üniversite mezunları olduğu şehirlerden bahsediyoruz. Her şehirde bir üniversite var ama orada üniversitenin kurulduğu şehirde o çocuğun girip çalışabileceği bir sanayi yok. Biz bunun sebebini biliyoruz. Bunun sebebi sanayisizleşme. İkincisi tarım. Tarım çöktü bu ülkede. Mazotu kaça kullanıyor çiftçimiz, 5 lira. Peki ABD çiftçisi kaça kullanıyor,1.5 lira. Çiftçiyi bitirdin kardeşim, hayvancılığı bitirdin" dedi.

'UYAP'I KAPTIRMIŞLAR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Ama bir şeyi gerçekleştiremedik. Maalesef UYAP gibi çok önemli teknolojiyi, bu da bir özeleştiridir, FETÖ'cülere kaptırdık. Bu ağ orayı kendi sinsi emelleri için çok acımasız kullandılar. Oradan en büyük zulmü icra ettiler" sözünü hatırlatan Akşener, "Bir siyasetçiyi düşünün ki önüne gelen aldatıyor. Bu sabah yeni bir açıklama, özeleştiri yapıyor. 'Yine ne oldu' dedim. Meğerse UYAP'ı kaptırmışlar. Şimdi bu UYAP FETÖ'cüler tarafından ele geçirilmiş. Orası da kaptırılmış. Şimdi bu UYAP üzerinden düşen hakimlerle yapılan mahkemelerin sonuçları nedir? Siz bu milletle dalgamı geçiyorsunuz ? Bıktırdınız bizi ya düşün artık yakamızdan" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Mor Beyin' uygulamasıyla 11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock'a yönlendirdiği açıklaması üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Akşener, "1.5 yıldır bu insanlar hapis yatıyor. Bu insanların 1.5 yılını ne ile ödeyeceksin ? Bu MİT ne iş yapar?" dedi. Akşener, konuşmasının ardından partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

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