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Akşener: Erdoğan, Boğaziçi'ne bağırmadı, Davutoğlu'na bağırdı

POLİTİKA HABERLERİ | 10.01.2018 14:01 | Son Güncelleme 4 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik sözlerini değerlendirdi. ''Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağırmadı. O üniversiten mezun olan Ahmet Davutoğlu'na bağırdı'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 14. Genel Kurulu’nda, Boğaziçi Üniversitesi'ni “yerli ve milli değerlere dayanmıyor'' sözleriyle eleştirmişti. Erdoğan'ın bu sözlerinin yankısı hala devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu tartışmaya katıldı. 'Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağırmadı. O üniversiten mezun olan Ahmet Davutoğlu'na bağırdı'' diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti: O çemkirmenin ardından Davutoğlu'na olan kızgınlık var.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nin Ekonomi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'nde ağır konuştu
Erdoğan'ın eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü Prof. Özkan'dan sıralama tweet'i
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Komşular arkadaşlar herkes siyaset konuşur oldu,bu sefer Akşener inşallah
Ergenekonun savcısı TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan BOP eş başkanı Adaletten bahsediyor... fetoya her istediğini verdiğini pkk yı haburda alkışladığını pyd ye koridor açtığını barzani ile megri megri halay çektiğini hayırsever işadamı REZA ile ortak olup hırsızlık yaptığını itiraf ediyor.. nerdesin eyyy "ADALET" ama ALLAH ın adaletinden kaçamayacaksın!....
Bence o meşhur diplomasını Boğaziçi'nden talep edip de alamadığı için olmasın bu kadar saydırması...Kedi&Ciğer hikayesi.Niye Marmara Üniversitesi'nden aldığı diplomayı beğenmiyor ki ? Bedava sirke baldan tatlı değil miydi?
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