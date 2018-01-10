Akşener: Erdoğan, Boğaziçi'ne bağırmadı, Davutoğlu'na bağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 14. Genel Kurulu’nda, Boğaziçi Üniversitesi'ni “yerli ve milli değerlere dayanmıyor'' sözleriyle eleştirmişti. Erdoğan'ın bu sözlerinin yankısı hala devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu tartışmaya katıldı. 'Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ne bağırmadı. O üniversiten mezun olan Ahmet Davutoğlu'na bağırdı'' diyen Akşener sözlerine şöyle devam etti: O çemkirmenin ardından Davutoğlu'na olan kızgınlık var.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nin Ekonomi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.