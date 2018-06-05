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Akşener Gaziosmanpaşa'da iftar programına katıldı. 

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 21:38 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Gaziosmapaşa ilçe örgütü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Akşener Gaziosmanpaşa'da iftar programına katıldı. 

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin Gaziosmapaşa ilçe örgütü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
Akşener iftardan önce burada bir konuşma yaptı. Partisinin teşkilatının imece usulü çalışarak, büyük işler başardığını aktaran Akşener, "7 ayda Gaziosmanpaşa Meydanı'nda böyle bir tablo ile karşılaşmışsak, bir mucizeyi birlikte başardığımız anlamına gelir. Herkes kendiyle gurur duymalıdır. Teşkilatlarımızın İstanbul'dan başlayarak, Hakkâri'ye Şırnak'a kadar bütün teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Çünkü herkes imece usulü kendi şehrini organize etti. Bu iktidar zamanında paraya ait her şey değer kazandı. Yani evler pahalandı, benzin, mazot, gıda pahalandı. Her şey pahalandı. Ama bize ait milli ve manevi değerlerimizin tümü ucuzladı. İYİ Parti olarak sizler bu ülkede imeceyi, dayanışmayı, sevgiyi, saygıyı yeniden hatırlattınız. İleride siyasi tarih hepinizi yazacak. Bu ülkede yaşayan herkesin üzerine kâbus gibi çökmüş, bu iktidarın demokrasi yoluyla, güle oynaya gidişindeki etki ve aktif rolünüzü yazacak" dedi.
Akşener, Türkiye için çok çalıştıklarını ve çalışacaklarını belirterek, "Olağanüstü hal şartlarında şikâyet etmeden, mızmızlanmadan seçime gidiyoruz. Bize karartma uygulanıyor diye başkaları hayıflanıyor. Bize karartma uygulanıyor diye başkaları hayıflanıyor. Biz o konuda şikâyet etmiyoruz, Bir siyahi Amerikalı siyasetçinin sözünü okumuştum. Diyor ki 'bir siyahi Amerikalı siyasetçi, beyaz siyasetçiye göre tam iki kat fazla çalışırsa, başarılı olur.' Biz bu ülkenin siyahileri olarak, iki, üç, beş kat fazla çalışarak, hem bu ülkenin içinde bulunduğu kâbustan kurtulmasını sağlayacağız, hem insanlarımızın nefes almasını sağlayacağız, hem huzuru getireceğiz, hem liyakati getireceğiz, hem de bu kayırmayı, rüşveti ve yolsuzluğu ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Akşener Gaziosmanpaşa'da iftar programına katıldı. Akşener Gaziosmanpaşa'da iftar programına katıldı. Akşener Gaziosmanpaşa'da iftar programına katıldı. Akşener Gaziosmanpaşa'da iftar programına katıldı.

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