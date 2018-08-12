İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayında geçerli 881 oyun tamamını alan Meral Akşener, Genel Başkanlığa yeniden seçildi.
Partinin ATO Congresium'da devam eden kurultayında Genel Başkan seçimi tamamlandı.
Genel Başkanlık için tek aday olan Akşener, oyunu kullanmak için salona gelişinde partililerin alkışlarıyla karşılandı.
Akşener, 1 nolu kabinde oyunu kullanarak, kurultayın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Seçimde kayıtlı 1123 delegeden 888'i oy kullandı. 7 delegenin oyu geçersiz sayılırken, 881 geçerli oyun tamamını alan Akşener, yeniden Genel Başkan oldu.
Kurultayda, 80 asıl, 25 yedek üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 11 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimi yapılacak.
Kurultayda, aralarında milletvekillerinin de olduğu bazı delegelerin kabine girmeden oyunu kullandığı gözlendi.
Bu arada, seçim öncesi Akşener tarafından Divan Başkanlığı'na, "GİK ve MDK seçiminin blok veya çarşaf liste yöntemlerinden hangisiyle yapılmasını üst kurul delegelerinin belirlemesine" ilişkin bir önerge sunulmuş ve yapılan oylamada "blok liste" kararı alınmıştı.
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