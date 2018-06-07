Süheyla GÖZDERELİLER- Enver Fatih TIKIR/YALOVA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Yalova’da yaptığı mitingde TİKA'yı kapacağını söyledi. AFAD’ın çiftlik gibi kullanıldığını söyleyen Akşener, "Haram lokmaları kusturacağım inşallah" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde konuştu. Yalova’da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Akşener, "Bugün aranızda olmaktan, bu meydanı şereflendirmiş olmanızdan, değerli Yalovalı hemşerilerime, gençlere en derin teşekkürlerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bir seçime gidiyoruz. Milletvekilliği seçiminde biz Millet İttifakı’nı kurduk, inşallah bu ittifakta yer alan arkadaşlarımızla mecliste çoğunluğu alacağız" dedi.

Konuşmasında "2008’den itibaren ipin ucunu kaçırdılar. Ekonomiden bahsediyorum" diyen ve "Yalova için tarım kenti diyebilir miyiz?" diye soran Akşener, şunları kaydetti:

"Şu anda Yalova için tarım kenti diyemeyiz. Kendine yeten tarım ürünlerini üreten bir şehirdi. Sanayi şehri Yalova diyebilir miyiz? Hayır, ama eskiden diyebilirdik. Atatürk’ün şehri Yalova diyebilir miyiz? Değişmeyen, değiştirilmeye çok çalışılan bir tek o kaldı. Dolayısıyla Türkiye’de bir rejim değişikliği yapıldı. Tek adamın iki dudağı arasına bütün güç verildi. Seçime giderken ben sorular sormaya başladım ve hepsi hopladı. Bu ülkenin vatandaşına refah getirirsen o ülke kalkınır. Gencine iş bulmak bir devletin görevidir. Gencine üniversiteden sonra iş bulamıyorsa bu devletin ayıbıdır. Gençlere 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz diyoruz. Çok bozuldular. Bu 500 lirayı nereden bulacaksınız dediler. O bakan çocukları var ya; gelininin, torununun, çocuklarının bindiği arabalar var ya, o arabalarda keyif çatanlara, 'İnin aşağıya' diyeceğim ve gençlerin parasını ödeyeceğim. YÖK’ü kapatacağımı söyledim. Türkiye Dayanışma Fonu’nu kuracağız. Kredi kartı takibi olan vatandaşların kredi borcunu bir defaya mahsus ödeyeceğiz dedik. Ödenecek miktar 8 milyar lira. Türkiye’de israfı keseceğim, liyakatı öne koyacağım."

'HARAM LOKMALARI KUSTURACAĞIM'

Cumhurbaşkanı olması durumunda TİKA’yı kapatacağını söyleyen Akşener, AFAD’ın da çiftlik gibi kullanıldığını öne sürdü. Akşener, "Gençlerin, kadınların problemlerini çözmek için proje üreten bizlere, çılgın projelerle karşılık verdiler. Meşhur çılgın projelerle ile ilgili konuşmak istiyorum. Kanal İstanbul, kaç milyar dolara mal oluyor? 65 milyar dolara mal oluyor. Bu yapıldıktan sonra Türkiye’ye ne kadar gelir getirecek? Test yaptım. Kimse bilmiyor. Bana kaynağın nerede diye soranlar bu 65 milyar doların gömüldüğü bu projeye bu paranın karşılığı Türkiye’ye ne kadar gelir gelecek bir Allah'ın kulu bilmiyor. Birden TİKA geldi ortaya. Ben israfı keseceğim dediğim zaman birçok kurumu da yeniden kontrol edeceğiz ve denetleyeceğiz. Sayın Binali Yıldırım, ‘Bu TİKA’yı kapatacakmış’ diyor. Ne kadar cahil olduğumu söyledi. Sayın Erdoğan da aynı şeyi söyledi. TİKA çok mühimmiş. O da ne kadar cehalet içinde olduğumu ilan etti. TİKA yılda 8 milyar dolar parayı nereye harcadığı belli olmayan bir kurum. 8 milyar dolar. Bunun 6,5 milyar doları maliyeden aktarılmış bire bir sizin verginiz. Haram zıkkımın ötesinde, burada ne var? Kimin eli kimin cebinde bunu bulmayı Allah bana nasip edecek inşallah. AFAD diye bir kurum var. Arpalık, çiftlik. Yandaşların, yandaş çocukların, sizin çocuklarınız işsizken ballı maaşlarla, sadece bankamatik kartı ile maaş alıp cep doldurdukları bir yer AFAD. Haram zıkkım olsun. Bu haram lokmaları kusturacağım inşallah" diye konuştu. Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye bu seçimle önemli bir karar verecek. 450 milyar dolar borç aldılar. 70 milyar dolar özelleştirme yaptırdılar. 2 trilyon dolar 16 yılda hepinizden vergi topladılar. Ortalaması 2,5 trilyon dolar. Yalova’ya bir fabrika yapıldı mı? Bir istihdam alanı yaratıldı mı? Özel destinasyon planıyla para bırakan turist Yalova’ya Termal’e geldi mi? 2,5 trilyon dolar nereye gitti bunun da hesabını sormak ve bu hesabı almak bize nasip olacak. Şimdi soyuluyorsunuz. Bunlar çok hizmet yapmış. Siz kanepenizde oturuyorsunuz. Televizyonda bir bakıyorsunuz ÖTV’niz artmış. Bütün köprülerden geçerken para ödeyen insanların ödediği paranın yanında siz geçmeyenlerin de cebinden para çıkıyor da ondan. Yap-İşlet-Devret’in sahibi yandaş müteahhitler. Şehir hastanelerinin sahibi yandaş müteahhitler. Hastane ihalesinde yüzde 70 yataklı hasta garantisi verebilir misiniz?”

'İLK ZİYARETİMİ 18 ADADAN BİRİNE YAPACAĞIM'

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ilk ziyaretini Ege’deki 18 adadan birine yapacağını söyleyen Akşener, "İki de bir İngiltere’ye gidip geliyorsun. Kıbrıs’ı sattın mı, satmadın mı? Bu satışa engel olacağız. Kıbrıs sadece yavru vatan değil aynı zamanda kalbimizdir. 18 adayı kaptırdın. İşgal altında. Söyleyip duruyoruz. Çıt yok. Şimdi ilk defa Yalova’dan Gökçedereli Makbule Akşener’in torunun eşi olarak sesleniyorum ve diyorum ki, Allah bana nasip etsin, milletim uygun görsün, cumhurbaşkanı seçileyim ilk ziyaretimi o 18 adalardan birine yapacağım. Ondan sonra da Kıbrıs’a gideceğim. Burada Atatürk’ün köşkü var. O köşkün yapımıyla ilgili bir tane ağaç kesilecek diye köşkün yerini değiştiren Atatürk’ün yerine Okluk’ta rahmetli Özal’ın 3 oda 1 salon cumhurbaşkanlarına ait o küçücük binası yıkıldı. Rahmetli Özal’a yeten, rahmetli Demirel’e yeten o bina yıkıldı, 70 bin ağaç kesildi ve 450 odalık bir şaşahane yaptırıyor. Bu nasıl bir şeydir. Bu nasıl bir göz doymamasıdır. Aranızda Rumeli göçmeni var mı? Orada gelenlerin dediği bir kelime vardır. Bu kadar ‘yomsuzluk’ hangi psikolojinin hangi travmaların eseridir. Günahtır be. 50 bin ağaç kesmek günahtır. Bir ağaç için köşkün yerini kaydıran Atatürk, 50 bin ağaç kestiren ise Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

'KAZANDIĞIM GÜN YAPACAĞIM İLK ŞEY KULELİ VE IŞIKLAR ASKERİ LİSELERİNİ AÇMAKTIR'

Cumhurbaşkanlığını kazandığında yapacağı ilk işin Kuleli ve Işıklar Askeri Liselerini açmak olduğunu söyleyen Akşener, "Benim iki şapkam var. Bir tanesi İYİ Parti Genel Başkanlığı ikincisi cumhurbaşkanı adaylığım. Her ikisi için de Yalovalılardan destek istiyoruz. Arkadaşlarım size emanettir. Ben de kendimi emanet ediyorum. Biz bu sandıkları korurken arkadaşlarımızın o sandık başında görevini yapıp yapmadığını siz kontrol edeceksiniz. İYİ Parti herkese iyi geldi. Ben başta polislerimiz olmak üzere 3600 ek göstergeyi söyledim şimdi herkes onu konuşuyor. Emeklilerimize ikramiye vereceğimizi söyledik, 1000’er lira yatırıldı. Dolayısıyla İYİ Parti’nin kuruluşu herkese iyi geldi. Cumhurbaşkanlığını almak ve Millet İttifakı’nın mecliste büyük çoğunluğunu kazanması suretiyle hepimiz tekrar hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi, demokrasinin tam anlamıyla uygulanması için biz iyileştirilmiş parlamenter sistemi yeniden Türkiye’nin gündemine getireceğiz. Türk Ordusu'nu yeniden dosta güven düşmana korku veren o yanını yeniden ortaya çıkarak bir anlayışı benimseyeceğiz. Kendisinin sebep olduğu, o gariban Anadolu çocuklarının okuduğu, FETÖ’cüler tarafından ele geçirilmesine müsaade ettiği bir sistemden dolayı harp okullarını, askeri liseleri kapattı. Yani binalara savaş açtı. Kazandığım gün yapacağım ilk şey Kuleli ve Işıklar Askeri Liselerini açmaktır. Harp Akademilerini açmaktır" dedi.