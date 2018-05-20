HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Akşener: İkinci tura ben kalacağım

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "İşin matematiği, 24'ünde kimsenin birinci turda geçmesi mümkün değil.

Akşener: İkinci tura ben kalacağım

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "İşin matematiği, 24'ünde kimsenin birinci turda geçmesi mümkün değil. Ama ikinci tura inşallah ben kalacağım. İkinci tur sonrası da Cumhurbaşkanlığını kazanacağım" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da dün akşam gençlerle iftarda bir araya geldi. 'Gençliğin umudu Meral Akşener' sloganıyla karşılanan Akşener, iftar sonrası yaptığı konuşmada, gençlerle birlikte yürüdüklerini söyledi. Akşener, "Yarın 24 Haziran'da ikinci tura kalındı, ben kaldım. İYİ Parti ciddi bir oranla milletvekili getirdi. Arasında sizin gibi gençlerin olduğu milletvekilleri Meclis'te ve ben de cumhurbaşkanlığını 8 Temmuz'da aldım. Bir hafta içerisinde 5 bin kadroya ihtiyacım var. Tekrar söylüyorum. Bir hafta içerisinde 5 bin kadroya ihtiyaç var. Nasıl bu devlet kadrolarının şişirildiğine bir örnek. Saraydaki arkadaşın danışman adı altında işte şu şu adı altında ortaya koyduğu bir kadrolaşma ama onun ötesinde bir hafta içinde 'Hadi ben seninle çalışmıyorum, hadi bana eyvallah' dediği takdirde bürokratın yerine 5 bin kadroya ihtiyaç var" dedi.
'TAYYİP BEY İKİNCİ TURDA KİMİ KARŞISINDA GÖRMEK İSTEMEZ'
"Allah yolumuzu inşallah açık edecek" diyen Akşener, şöyle devam etti:
"İşin matematiği, 24'ünde kimsenin birinci turda geçmesi mümkün değil. Ama ikinci tura inşallah ben kalacağım. Her bir seçmene şu soruyu sorun. 'Tayyip bey ikinci turda kimi karşısında görmek istemez?' Bu soruyu herkese sorun. İkinci tura kalınıyor. Biz olmasak birinci turda geçiyordu. İkinci tura bırakan bizleriz. Matematik olarak ikinci tura kalınıyor. İkinci turda karşısında kimi görmek istemez. Temel sorumuz budur."

FOTOĞRAFLI

Akşener: İkinci tura ben kalacağımAkşener: İkinci tura ben kalacağımAkşener: İkinci tura ben kalacağımAkşener: İkinci tura ben kalacağım

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli olduİttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Erdoğan'ı Saraybosna'da bu pankartla karşıladılarErdoğan'ı Saraybosna'da bu pankartla karşıladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması

Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması

Erdoğan'ı Saraybosna'da bu pankartla karşıladılar

Erdoğan'ı Saraybosna'da bu pankartla karşıladılar

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt: Davet ediyorum

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.