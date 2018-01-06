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Akşener ilk kez açıkladı: Yarım saat ağlamıştım

POLİTİKA HABERLERİ | 06.01.2018 18:44 | Son Güncelleme 8 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün ziyaret ettiği Tunceli'de vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Çarşıda esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Akşener, yoğun ilgi nedeniyle oluşan kalabalıkta zaman zaman yürümekte zorlandı.

Akşener ilk kez açıkladı: Yarım saat ağlamıştım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 13.30 sıralarında, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Milletvekili Aytun Çıray ile Aşık Veysel'in torunu, parti yöneticisi ve Genel Başkan Başdanışmanı Çiğden Turan ile birlikte Tunceli'ye geldi. İlk ziyaretini Tunceli Cemevi'ne yapan Akşener, girişte cemevi dedesi Ahmet Yurt ve diğer Alevi dedeleri tarafından karşılandı. Dedeler, Akşener'i, cemevini ziyaret edenlerin ilk olarak gittiği, mum yakarak dilek dilediği bölüme davet etti. Daveti kabul ederek burada mum yakıp dilek dileyen Akşener, daha sonra Tunceli ve Munzur Çayı manzarasını bir süre izledi. Akşener cemevinin bahçesinde gezdiği sırada, CHP il kongresi için kentte bulunan Tunceli Milletvekili Gürsel Erol da yanına gelerek, bir süre sohbet etti. CHP Milletvekili Erol, Akşener'in cemevi ziyareti boyunca yanında bulunarak zaman zaman bazı konularda bilgi verdi. Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt, Akşener ve beraberindeki heyete yöresel zerfet yemeğinden ikram etti. Alevi geleneklerine göre bir Alevi dedesi yemek duası verdikten sonra, heyet üyelerine yemek ikramı yapıldı.

'BİRBİRİMİZE SAYGI DUYMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

Alevi dedesi Ali Ekber Yurt'tan cemevlerinin sorunları ile ilgili bilgi alan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Biz siyasette saygı dili olması gerektiğini söylüyoruz. Gittiğimiz her yerde insanlarımızı önyargısız dinliyoruz. Cemevi dedemizin söylediklerinin büyük çoğunluğunda haklı olduğunu düşünüyoruz. Burada koruma ordumuz olmadan, arada hiçbir perde olmadan birbirimizi dinliyoruz. Şu an Türkiye'de muhalefet partisi olarak, tek parti CHP gibi görünüyor. Bu sorunları çıkıp halka anlattığımız zaman, seçmen bizi daha fazla anlıyor. Türkiye'de birbirimize saygı duymaya ihtiyacımız var. Herkes birbirinin düşüncesine, hayat tarzına, yaşam tarzına saygı duymak zorundadır. Biz böyle düşünüyoruz. Türkiye'de bir saygı dili oluşmalı.Bu saygı dili sonra kardeşlik diline evriliyor. Türkiye'de vergi toplanırken Sünni, Alevi farkı yok, herkes vergisini ödüyor. Cemevlerinin giderleri sorunu çözülmeli. Cuma namazı sırasında verilen hutbelerde aleyhte söylenen hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Camiler siyasetten uzak durmalı. Nasıl ki cemevinde siyaset yapılmıyorsa, camilerde de siyaset yapılmamalı. Alevi inancı ve kültürünün temsili açısından Diyanet bünyesinde sorun çıkıyorsa, başka bir çözüm bulunmalı. Kültür Bakanlığı bünyesinde bir müsteşar yardımcılığı Alevi inancına ve kültürüne ayrılır, Alevi inancı ve yaşamı ile igili araştırmalar ve çalışmalar yapılır. Alevi dedeleri yaşayan bir tarihtir. Bu nedenle Kültür Bakanlığı bünyesinde mutlaka temsil edilmelidir."

AKŞENER'E ZÜLFİKAR HEDİYE EDİLDİ

Yapılan konuşmaların ardında cemevi dedesi Ali Akber Yurt, Meral Akşener'e yörede kadınların kullandıkları bir şal ile Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın örneğini hediye etti. Hediyelerin çok anlamlı olduğunu belirten Akşener, "Kılıcın üzerinde 'Medet Ya Ali'yi okuyunca, benim Tunceli'ye bir vefa duygum aklıma geldi. 7 Haziran seçimlerinde kötü bir şeyle karşılaştım. Bu sırada Tuncelili bir arkadaş, 'Ahlakı savunmak' diye bir yazı yazmıştı ve demişti ki 'Ahlakı savunmak MHP'yi savunmak anlamına gelmiyor, bir kadını savunmak, o partili olmak anlamına gelmiyor'. O yazıyı okuyunca çok etkilenmiş ve yarım saat ağlamıştım. Yani Tunceliler ta o zaman bana sahip çıkmıştı" dedi.

SANDALYE ÜSTÜNE ÇIKARAK KONUŞTU

Cemevi ziyaretinin ardından çarşı merkezine giden Meral Akşener, burada davul-zurna ile karşılandı. Zaman zaman izdiham yaşanan ziyaret sırasında bir taksi durağını ziyaret eden Akşener, burada esnafların sorunlarını dinledi. Diğer esnafları da ziyaret etmek isteyen Akşener, yoğun ilgi nedeniyle oluşan kalabalıkta yürümekte zorlanınca, güvenlik güçlerinin oluşturduğu koridordan ziyaretini gerçekleştirdi. Girdiği bir fırında sıcak pide satın alarak arkadaşlarına ikram eden Akşener, sandalyeye çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Kalabalığa hitap eden Akşener, "Benim kalbim sizlere açık. Siz de bana kalbinizi açtınız. Sizlere çok sık gelip gideceğim. Bundan sonra anlatacağım ve sizlerden destek isteyeceğim. Tuncelili kadınların ilgisi, alakasını hiç unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Elazığ'a geçmek üzere makam aracına gitmek isteyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yanına gelen kadınlara sarılarak vedalaştı. Akşener ve beraberindekiler daha sonra karayolu ile Elazığ'a geçti.

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Tunceli Cemevi Meral Akşener İYİ parti

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