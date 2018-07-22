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Meral Akşener ‘istifa’ dedikten sonra ne oldu? İşte İYİ Parti’deki depremin detayları

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.07.2018 23:42 | Son Güncelleme

İYİ Parti'de yaşananlar siyasetin gündemini bir anda değiştirirken Meral Akşener'in istifa restinin yaşandığı Afyonkarahisar'daki çalıştayda aslında ne olduğu merak ediliyor. İYİ Parti'li bir milletvekili “Akşener 1 buçuk saat arabanın içinde kaldı, 2 araba önünü kesti” dedi ve olanları anlattı. Öte yandan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Akşener'in istifa kararını 3 gün önce verdiğini iddia etti. Nedeni ise Bursa 3. sıradan aday gösterilen Adnan İslamoğulları'nın attığı tweet.

Meral Akşener ‘istifa’ dedikten sonra ne oldu? İşte İYİ Parti’deki depremin detayları

İYİ Parti’nin Afyonkarahisar’daki çalıştayında yaşanan ve Genel Başkan Meral Akşener’in istifa restinin ardından kongre kararı alınmasıyla sonuçlanan gerilimin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Habertürk’e konuşan İYİ Partili bir milletvekili “Genel Başkan’ın geldiği gün, Genel Başkan’ın konuşması için herkes soru-cevap olacak şekilde şikâyetleri bir bir yazdı. Ağırlıkla teşkilatlar, hatalar, ülkücü, sağcı, solcu ve CHP gibi meselelerde eleştiriler dile getirildi. Genel Başkanımız keyifle dinledi, sıkıntı yoktu. Ama Genel Başkan’da 2 buçuk yılın verdiği bir doluluk var. Birileri onun hakkında bir şeyler yazmış. Herkese anlattı. Seçim boyunca çıkan dedikodulardan, bahsetti. Genel Başkan, hiçbir suçu olmadığını, listeleri il ve ilçe başkanlarının oluşturduğunu söyledi” dedi.

VEFASIZLIK SUÇLAMASI

Yusuf Halaçoğlu’nun bazı eleştirileri sonrası tansiyonun yükseldiğini anlatan İYİ Partili vekil, Halaçoğlu’nun Meral Akşener’i vefasızlıkla suçladığını ileri sürdü.

Çıkan tartışmanın ardından Genel Başkan Meral Akşener’in “Ben hayatımda kimseye vefasızlık yapmadım, yapmam. Ben çıktım, hepiniz çıktınız, Ümit Özdağ ve Koray Aydın dahil olmak üzere bana birer birer geldiniz, ‘Parti kurun’ dediniz. 1654 kişi ile teker teker yüz yüze konuştum” dediğini anlatan İYİ Partili vekil, Akşener’in sözlerini “Ben bu partiyi hepinizin isteği üzerine kurdum. Madem öyle istemiyorsanız, buyurun partinizi. İstifa ediyorum” şeklinde sürdürdüğünü anlattı.

“2 ARABA ÖNÜNÜ KESTİ”

Meral Akşener’in bu restinin ardından salondan ayrıldığını anlatan İYİ Partili vekil, “Bütün herkes kapıya kadar geçerken Meral Hanım’ı ablukaya aldı. O anda arbede oldu, kıyamet koptu. Kıyamet koptuktan sonra arabaya binmeye çalışırken birisi arabanın önüne atladı. Ayağı takılınca araba durdu. O anda Meral Hanım çıkamasın diye fırsattan istifade 2 araba önünü kesti. Sonra da çok sayıda kişi arabayı sardı” dedi.

“KURULTAYA İKNA ETTİK”

Arbedede bir kişinin burnunun kırıldığını ileri süren milletvekili, “Ondan sonra Meral Hanım’ın 1 buçuk saat arabanın içinden çıkmasını bekledik, çıkmıyordu. Sonra yukarı çıkarttık, kurultay yapalım diye ikna ettik. Sonra 13 Ağustos’a kurultay kararı alındı” dedi.

“ÖLENE KADAR YANINDAYIZ”

Habertürk’e konuşan İYİ Partili vekil, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın “Yüreği yeten varsa aday olsun, bizim liderimiz Meral Akşener” dediğini, partinin bir diğer önemli ismi Ümit Özdağ’ın da “Sen varsan varım, sen yoksan yokum. Biz böyle konuşmadık. Ölene kadar senin yanındayız” dediğini aktardı.

“MADAM” TWEET'İ

Öte yandan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Bursa 3. sıradan aday gösterilen Adnan İslamoğulları'nın attığı tweet nedeniyle Akşener'in istifa kararı aldığını yazdı. İşte Muharrem Sarıkaya'nın o yazısı:

Adnan İslamoğulları, seçimi kaybettikten sonra Akşener’i eleştiren tweet atıyor ve aynen şu cümleyi kuruyor:

“Yola çıktık, yarı yolda bıraktın… madam, sen seçim kaybetmedin, sana olan inanma duygusunu yok ettin…”

Akşener çalıştayın yapıldığı Sandıklı’daki otel odasında akşam kurmaylarına tweeti okuyup sert tonla devam ediyor:

“Kültürümüzde ‘madam’ diye kime denir herkes bilir; genelev patronuna denir. Siz beni yalnız bıraktınız, bana bu hadsizliği yapana haddini bildirmediniz, hiçbiriniz cevabını vermediniz…”

Bu ve benzeri nedenlerle seçim kaybının sorumluluğunu alıp Genel Başkanlıktan istifa etmeye karar verdiğini bir gece önce kurmaylarına açıklıyor.

Kurmayları, İslamoğulları’nın “madam değil, madem demek istedim” diye açıklama yaptığını anımsatıyor.

Konuşmalar sonucu ortam sakinleşiyor.

Sabah çalıştayda seçimde yerini beğenmeyip aday olmayan Yusuf Halaçoğlu ile aday olamayan veya seçilemeyen bazı partililer “vefasızlık, yarı yolda bırakma, adam harcama” gibi kelimeler kullanarak Akşener’e eleştirilerini sıralıyor.

Halaçoğlu’nun konuşmasına sanki başka bir parti liderine hitap ediyormuş gibi, “Sayın Genel Başkan” diye başlaması ve üslubunu oldukça sert tutması bardağı taşırıyor.

Akşener, “sürekli bir bedel istendiği, borcunu bir türlü bitiremediğini” belirtip, konuyu yine “madam” hitabına getiriyor.

Bir gece önce kurmaylarına söylediği “Kültürümüzde madam kime denir bellidir” cümlesini yineliyor ve kürsüyü terk etmeden önce şunları söylüyor:

“Lider olarak teşkilatların başarısızlığının da ittifakın da milletvekili sıralamasındaki hatanın da sorumlusu benim, hepsini üstleniyorum ve istifa ediyorum…”

Partililer önünü kesip kararından vazgeçmesi gerektiğini söylerken, arbede çıkıyor ve eleştiren kişiler arasında yer alan eski Gençlik Kolları Başkanı Osman Ertürk de burnuna yumruk alıyor.

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