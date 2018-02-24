Akşener: İYİ Parti kurulunca AK Parti-MHP ittifakı yapıldı (4)

'HAMAS YOLUNDA GİDİYOR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İskenderun İlçe Teşkilatı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Akşener, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş İl Kongresi'nde sayın Erdoğan'a 5 yaşındaki bir kız çocuğu, bordo bereli, kamuflaj asker kıyafetiyle gelmiş ve o kız çocuğuna sayın Erdoğan diyor ki 'İnşallah şehit olacak, şehit olduğu zaman da, cebindeki Türk bayrağı üstüne örtülecek.' Hamas yolunda gidiyor. Ben size söyleyeyim, sayın Erdoğan’a sesleniyorum, bir, gevezeliği bırak. İki, ciddi devlet adamlığını üzerine giyin. Üç dış politikada zikzak yapmayı bırak. Rıza Zarrab için bu ülkeyi kurban ettin, artık bu işten vazgeç. Beş, senin geleceğin Türkiye’nin geleceği değil. Senin bekan Türkiye’nin bekası değil. İkisini birbirinin üstüne koyup, Türkiye’yi ateşe atmaktan vazgeç. Milli yerli ittifak kurduk deyip, insanları gayri milli, küreselci, hain, PKK’lı diye itham etmekten vazgeç. Valla öyle cevap alırsınız ki bir hafta ağzınızı açamazsınız. 2010'da şu meşhur referandumda kiminle ittifak yaptın kardeşim? FETÖ’yle yaptın. Hangi ittifakı kurdun? Çukur ittifakını kurdun. Soruları çaldırdın, askeriyenin belini kırdın. Bir Genelkurmay Başkanını terörist diye tutukladın. O davanın savcısı oldun, iş sana geldiği zaman milletim de Allah’ım beni affetsin. Millet olarak biz affetmiyoruz."