HABER

Akşener: İYİ Parti, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 13:29 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin erken seçime girip, girmeyeceğiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır.

Akşener: İYİ Parti, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidir

Cihan KAYA/FETHİYE (Muğla), (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin erken seçime girip, girmeyeceğiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır. 10 Haziran itibarıyla 6 ayını doldurarak, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidir" dedi.
Muğla'ya gelen Meral Akşener, Demokrat Parti'den İYİ Parti'ye geçen Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'yı makamında ziyaret etti. Akşener, buradaki konuşmasında, 'Çok değerli kardeşim, arkadaşım' diye bahsettiği Başkan Saatcı ile ilgili "Kendisiyle bir yol yürümek üzere geldik. Kendisine kalbimden teşekkürlerimi sunuyorum. Partimize, bize büyük güç katıyor. An itibarıyla kendisi, başkanım oluyor" dedi. Akşener, konuşmasının devamında, 24 Haziran için baskın ötesi seçim kararı alındığını savundu. İYİ Parti'nin erken seçime girip, girmeyeceğiyle ilgili tartışmalara da değinen Akşener, "Temel Karamollaoğlu’nun deyimiyle 'İYİ Parti'nin önüne önce Devlet'i çıkardılar. Meral Hanım mücadele etti. Arkadaşları mücadele etti. Şimdi de İYİ Parti başka türlü sorunla karşılaşsın isteniyor'. İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır. 10 Haziran itibarıyla 6 ayını doldurarak, seçime girmeye hak kazanmış bir siyasi partidir. Bizim partinin en büyük özelliği yani 80 darbesini yakından biliyoruz, 60 darbesini hatırlıyoruz. Bu tür darbelerden sonra siyasi partiler kapatılırdı. Ardından sıfırdan partiler kurulurdu. Sonraki dönemde, yani normal şartlarda, bugün Türkiye'mizde normal şartlar olduğu pek söylenemez ki OHAL var" diye konuştu.
'TÜRKİYE'Yİ KURTARACAĞIZ'
İYİ Parti'yi anlatırken, AK Parti'nin kuruluş sürecinin de aynı olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:
"Milletvekili transferi ile bir grup yaparsınız. Ondan sonra seçimlere katılırsınız. Partinizin tartılmasına, seçmen karşısına çıkmasına yol açarsınız. Biz, Türk siyaset tarihinde ilk defa tabandan teşkilatlanarak, yukarı doğru gelen bir hareketiz, siyasi partiyiz. Bunun anlamı şu. OHAL şartlarında, herkesin muhbir olmaya özendirildiği bir dönemde, 77 il teşkilatının kurulduğu, Batman, Hakkari, Muş, Siirt, Bitlis gibi 77 il teşkilatımızın ilçeler dahil kurulduğu, 67 ilimizin bizatihi kongresini yaptığı bir siyasi hareket olduk. Dolaysıyla bu vatandaşımızın teveccühünün ortaya çıkardığı bir sonuç. Bu gücü, desteği, iradeyi ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelirken, İncilay Başkan (İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ) bana dedi ki 'Kadınlar sizi bir kurtarıcı gibi görüyor'. Kadınlar da benim için kurtarıcı. Dolayısıyla biz el ele tutuşup, Türkiye'yi kurtaracağız. Ben ve arkadaşlarım 24 Haziran'daki seçim için mutluyuz; çünkü bir an önce bu kabustan kurtulmuş olacağız."
'TEVAFUKLARI ÇOK SEVİYORUM'
Gazetecilerin "Seçim startını Fethiye'den vermiş oldunuz" sözlerine İYİ Parti Lideri Akşener, "Zaten buradan başlaması gerekiyordu" diye karşılık verdi. Bir gazetecinin "1977'de Alparslan Türkeş de seçim çalışmalarını yanılmıyorsam Fethiye'den başlatmış ve 16 milletvekili almıştı. Bu sizin için de bir ses olabilir mi?" sorusu üzerine ise Akşener, "Tevafukları çok seviyorum" diye yanıt verdi.

FOTOĞRAFLI

Akşener: İYİ Parti, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidirAkşener: İYİ Parti, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidirAkşener: İYİ Parti, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidirAkşener: İYİ Parti, seçime girmeye hak kazanmış siyasi partidir

NATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görevNATO Genel Sekreteri açıkladı! Türkiye'ye üst düzey görev
Erken seçime piyasaların ilk tepkisiErken seçime piyasaların ilk tepkisi
İşte Mutlu Kaya'nın son hali...İşte Mutlu Kaya'nın son hali...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

İlginizi Çekebilir

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

Erken seçim kararına muhalefetten ilk yorumlar

AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti'den erken seçim açıklaması

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Son dakika! 24 Haziran seçimi ile ilgili Mahir Ünal'dan açıklama

Son dakika! 24 Haziran seçimi ile ilgili Mahir Ünal'dan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.