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Akşener: Karamollaoğlu'nun teklifine 'hayır' deme imkanımız yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 07:34 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'İlkeler ittifakı olabilir' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Bu Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bir önerisi. Buna elbette hayır deme imkânımız yok. Tabii ki evet. Ama bunun anlamı bir ittifak değil" diye konuştu.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin Mahalli İdareler Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Anlat hemşehrim dertleşelim' otobüsünü, genel merkez binası önünden yolcu etti. Akşener, ilk durağı Muğla Fehtiye olan otobüsü, arkasından plastik maşrapa ile su dökerek uğurladı. Otobüste bulunan heyetin Türkiye'nin 29 iline giderek vatandaşların sorunları dinleyip, rapor hazırlayacağı öğrenildi.

Otobüsü uğurladıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Akşener, "Şimdi deniliyor ki 'Bunlara her yol kapalı'. Biz de, 'Mademki yollar kapalıdır, yani iletişim mecraları kapalıdır, o zaman biz de milletimizin ayağına gideriz' dedik ve bir proje ortaya koydu arkadaşlarımız. Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun başkanlığında 'Anlat hemşehrim dertleşelim' diye bir otobüs yaptırdı. Şimdi Fethiye'ye gidiyor arkadaşlarımız, ben de onları uğurlamaya geldim. Dinleyecekler, öğrenecekler ve ona yönelik olarak vatandaşlarımızın dertlerine çare olacak projeleri ortaya koyacağız" dedi.

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'BAHÇELİ, SARAYIN MEMURU KONUMUNDA'

Akşener, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Devlet Bahçeli, muhalefeti ittifak ve koalisyon arasındaki farkı bilmemekle suçluyor, 'cümbüş' diye bir isim önerdi, neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Akşener, şöyle yanıt verdi:

"Sayın Bahçeli habire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi de 'eylemsiz doçent' olarak hayata devam eder. Siyasi partiler elbette kendi aralarında bir ittifak yapabilirler. Bu ittifak konusunda biz bugüne kadar asla saygısız bir söz etmedik. Dolayısıyla bu onların iradesidir ve saygı duymak gerekir. Arkasından kendilerini 'milli ve yerli' ilan ettiler bizler için de 'gayri milli, küreselci', yavaş yavaş 'hainliğe' giden bir tanımlama yapıldı. Onun arkasından kendileri bir uyum yasası getirdiler ki evlere şenlik. Biz 1946 seçimlerinden daha zor şartlarda bir seçime gideceğiz. Bu arada Sayın Erdoğan'ın, rahmetli İnönü'ye gerçekten yaptıklarına karşı derin bir kızgınlık içinde olduğunu düşünüyordum ama çok imreniyormuş. Hafif bir kıskançlığı varmış ve rol modeliymiş. O uyum yasalarında şu an itibarı ile 1946'nın gerisine gittik. Tabii bunlara itirazlarımız var. 'Saray koalisyonu' diyen biziz. Dolayısıyla tabii şimdi bozulmaları haktır. Bu 16 Nisan'daki referandumda ne söylemişti arkadaşlar? Demişlerdi ki 'Koalisyon dönemi bitecek, istikrar gelecek, her şeyler hızlı hızlı olacak' Şimdi bir nevi koalisyon ve 5 yıl sürecek olduğu iddia edilen bir koalisyon. Biz kendilerine hayırlı olsun diyoruz, onlar bir bütün sistem kurabilir. Korkabilirler, seçilemeyeceği için bir endişesi olabilir Sayın Erdoğan'ın. Bu yaptıkları haktır, itirazımız yok. Ama bulundukları yerlerden bizleri tanımlamaları en hafif deyimi ile saygısızlıktır. Bunu söylemeye çalışıyorum ben. Sayın Bahçeli'yi tabii siyasi olarak artık muhatap alamayız. Çünkü sarayın memuru konumunda, o bizlere vurmak için görevli. Böyle bir ittifak gerçekleşse, hepsi deve keser. Ben de arkadaşları masrafa sokmak istemiyorum. İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı arkadaşlarımız tarafından belirlenmiştir: adı Meral Akşener'dir."

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'NE KADAR ÇOK ADAY, O KADAR ŞENLİK'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra bir basın mensubunun, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı, 'İlkeler ittifakı olabilir' diye. Siz buna nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna da şu ifadelerle cevap verdi:

"Bu Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bir önerisi. Biz şimdi referandumda bu tek adam sistemine karşı çıkan gruplar olarak bir şey söyledik. Nedir bu; güçlü bir parlamenter sistemin Türkiye için, demokrasi için ve sizler için çok daha hayırlı olduğunu iddia ettik. Ve partili cumhurbaşkanının Türkiye'yi gerçekten zora sokacağını söyledik. Ve nitekim ortaya çıktı. Şimdi Sayın Temel Karamollaoğlu şöyle bir öneride bulundu: 'Madem parlamenter sisteme geçileceğini ilan ettik, bunun ilkelerini, hukuki ilkelerini, yani bir anayasa taslağını vatandaşın karşısına getirmemiz lazım'. Partiler arası ittifaktan bahsetmiyor. İlkeler dediği bu. Demokrasinin tam ve kâmil uygulanabilmesi için gereken kurallar, ilkeler. Bunların üzerinde uzlaşılabilir mi diye bir çalışma bu. Dolayısıyla buna elbette hayır deme imkânımız yok. Tabii ki evet. Ama bunun anlamı bir ittifak değil. Ben şeffaf bir insan olarak açık açık söylemştim. Arkadaşların hiçbir bilgisi yoktu, onlarla tartışmadım. Bir arzu, bir istek olarak söylediğim şey şu: Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmayı çok isterim. Bunu Sayın Karamollaoğlu'na da söyledim. Ama onlar bir aday çıkarmayı istiyor. Bu da çok iyi bir şey, çok olumlu bir şey. Ne kadar çok aday, o kadar şenlik olacak. Göreceksiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener temel karamollaoğlu İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
yav siz ne ilkesiz topluluksunuz ittifak değilmiş aklınız sıra tabanlarınızı böylemi kandıracaksınız ittifak olmadığı için hdp, dhkpc-pkk fetö ne varsa gruba dahil edebilirsiniz değil mi 9 benzemezler bir arada Sn Bahçelinin dediği gibi tam bir cümbüş , Selahattin Demirtaşı da cumhurbaşkanı adayınız yapın tam olsun reziller
@moland ulan feto artıgı pkk ortakları siz kendinize bakın
İKİ ÇIPLAK BİR HAMAMA YAKIŞIR.
millet adalet istiyor haktan yetim hakkından korkanı istiyor. dogru yoldasınız. saadet iyi partinin ittifak adı milligörüş olsun. yolunuz açık olsun.milli görüş ittifakına namuıslu insanlar oy versin yeter..
sıfatın insan değilim diye bağırıyor.
yürü beyaz TÜRK asena, arkandayiz
meral ne yaparsan yap kiminle ittifak yaparsan yap kaybedeceksin.cehape ve hedepe ittifakı yakışır meselâ ama olmazsada evine git yemek yap bulaşık yıka ütü yap torununa babaannelik yap hadi bakiiim
@hdemirtasli köpekler istedi diye atlar ölmez.
meğer o kadar kendine güveniyorsun ittifak kurmadan devam et yoluna görelim seni ucuz parti
@xxxsonnefesxxx tayyip de kendine o kadar güveniyorsa oda MHP ile ittifak kurmasın o zaman dengesiz
@xxxsonnefesxxx sende yalamaya devam et .
@xxxsonnefesxxx "zürriyetsiz" diyenler ile "Erzurum meydanında yağlı urgan sallayanlar" üstelik "bundan sonra koalisyonlar olmayacak" demelerine rağmen ittifak kuracak, ama senin 250 gram beynin diğerlerine ittifak kurmadan yoluna devam et diye salık verecek? vay be zekaya bak. hadi ordan siz isteseniz de istemeseniz de İYİ parti hepinize İYİ gelecek. Meral Hanım sizleri zorlamamış olsaydı böyle haykırıp buralardan sağa sola saldırmazdınız. Demek ki İYİ yoldaymış
Ülkenin selamete kavuşması ve bu ülkenin yarınları için Chp-İyi Parti-Saadet birleşmeli 2019 son şans!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2019 son şans Chp-İyi Parti-Saadet birleşmeli çocuklarımızın geleceği ülkenin bekası için bu son şans vatandas uyuma gercekleri gör
ÜLKE DÜŞÜMÜŞ OLDUĞU BATAKLIKTAN ANCAK AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU SAYESİNDE ÇIKABİLİR.
vatan ittifakı (iyi+chp+saadet) yakında geliyor.
@sevrim75 Saadet Partisi seçmeninin bu ittifaka oy vereceğine gerçekten inanıyormusunuz?
"Ankara'yı karıştıracak " yav vallahi ömürsünüz yaa..
ittifak zamanı eskidendi bay kemal diyordun. hayırdır. tayyip korktunmu?. mazlumun göz yaşı seni eritecek. halk uyandı. ekonomiyi sıfıra İNDİRDİN. MİLLETİ Fakirleştirdin. zengini zengin yaptın.herkese 300 koyun diyorsun. fakire yok. ya tarlan olacak karşılıgın olacak. fakiire makarna yanmıyan kömür yeterrrrrrrr
90 yaşına girmiş bir Temel Karamolla şimdi türkiyeyi yönetme derdine düşmüş yahu git ülkenin içine fitne sokma sen kimin tetikçisisin size millet bir kere şans tanıdı onuda 28 şubatta gördük tırstınız Ama analar ne evlatlar doğurmuş ve sonra RTE geldi hepsinin defterini dürdü Şimdi siz çıktınız siyaset diye sizden ancak sabun fabrikasına ham madde olur Tahmin ederimki hanımı bile bu adama oy vermez Yahu adam bir kağıt üzerinde nereye imza atacağını bulamaz ülkeyi batırır
Yürü Sayın Meral Akşener (Demir Leydi) yolun açık ve aydınlık olsun.
saadet partisinin 2015 genel seçimlerindeki oy oranı % 0,68. meral ablayı da şişiriyorlar ama elde patlayacak. tahminim % 0,25 oy ancak alır gibi. tanıdığım veya tanımadığım hiç kimseden iyi partiye oy vereceğini söylene yok. partinin il ilçe başkan eş ve çocukları verirse % 0,25 i bulurlar gibi.
ozaman iyi gelecek çükü önceki seçimlerde de akp ye vermeyeceğiz diyen insanlar çoktu) alakelll
Reis darbe zamanı, hepiniz gelin, birinci dalga, ikinci dalga ne kadar varsa topunuz gelin diyordu. Topunuz derken sanırım bunları kast ediyormuş.
ilkesizlerin ilkesi siz kimsiniz ilkeniz neki ittifakınız ne olsun
saadetin oranı arkabahçenin oy oranının çok üstünde IYI birleşsin akp zulmünden kurtulalım aklı selim chpliler zaten IYI yi destekleyecek
değişim şart.
Troller çatlasanızda patlasanızda bu iş bitti.Meral Akşener geliyor haberiniz olsun.Gerçi siz hemen Akşenercide olursunuz.Türkiye İYİ olacak inşallah.
benim şu veya bu dememe gerek müslüman türk ulusunun geleceğini bekaasını dünyaya karşı dik durmasını ileri medeniyetlere taşımasını türkiyemizin ekonomisini dahada yükseltecek duruma getirecek olan ve aynı zamanda vatan topraklarımızdan toprak vermeyip kazanımlarımızı masada kaybettik bunları geri getireçek güçlü bir lider olması lazım yani 2023.medeniyetler liginde oynayaçak bir ülke konumuna sokaçak güçlü bu vasıfı taşıyaçak onurlu dik duraçak şuanki başımızdaki bir lider istiyorum. peki bunu kim başaraçak 1-kılıç 2,meral.3-mollaoğlu-4,perinçek-vs. bunların içinde varmı bunları yapaçak kş
ya şu kadında ortaya düşmüş parti peşinde evinde otur çocuğuna bak parti senin neyine zaten bir tane cumhurbaşkanımız bir tane partımız var yeter fazlası zarar sen bu yaştan sonra git evinde otur torunlarına çorap ör.
ADAM DOGRU YOLDA DOGRUYSA MEYDAN OKUMAKTA DOGRUDUR YANLIŞ YAPANLARA KARŞI İŞLLH
TÜRK MİLLETİ BİRDİR BERABERDİR SİL BAŞTAN YENİDEN BAŞLIYACAKTIR DAHADA GÜZELLEŞEN CUMHURİYET VE PARLEMENTER SİSTEMLE İŞLLH
demokrasiden vaz geçmemek gerekir.suudiler bile yavaş yavaş bir takım demokratik hakları halkına vermeye başladı.çok partili düzene devam.tek partili düzenler geçmişte kaldı.
GELSENİZDE GELMESENİZDE GÖRMESEKTE BİZLER SİZİN YANINDA OLACAGIZ BU BİRLİKTELİGE VATANI VATAN BİLEN BAYRAGI BAYRAK BİLEN YARADANA KUL OLAN DİNİNDE DİYANETİNDE SİYASETİNDE DÜRÜST OLAN HERKESE SELAM OLSUN İŞLLH
OLSUN TABİ KAPILARI KAPAMAMAK ALZIM AKP NİN OYUNUNA DA GELMEMEK LAZIM YANLIŞ İTTİFAK YAPILSIN GÜÇLÜDEN YANA OLUN MECLİSTE ÇOĞUNLUĞU ALIN GEREKİRSE 3 4 BİRLEŞİN CHP İYİ PARTİ SP SAĞ SOL MUAFEZAKAR BİRLEŞİN YOKSA ÜLKENİN DURUMU BELLİ ONLAR ALSIN 48 49 SİZ 40 ALIN MECLİSTE OYLAMADA GEÇERSİNİZ ŞAH MAT YAKIN İNŞALLAH
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