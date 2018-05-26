Akşener: Kardeşim bu üst akıl nedir, ne menem bir şeydir

Yaprak KOÇER, Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, dövizdeki yükselişe değinip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Bugün dolar 4.71, diyor ki, arkadaş üst akılmış. Kardeşim bu üst akıl nedir, ne menem bir şeydir, in midir cin midir ? Tarifle, gereğini yap, bizde senin yanında duralım" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener Samsun’a geldi. Akşener Cumhuriyet Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen miting programına katıldı. Burada ilk olarak alanda toplanan vatandaşları selamlayan Akşener, ardından konuşma yaptı. İYİ Parti'nin 7 aylık bir parti olduğunu, 7 ayda 70 il gezdiğini söyleyen Akşener, "İYİ Parti başta Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına iyi geldi. Niye biliyor musunuz ? 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda, 23 Nisanlarda, 19 Mayıslarda bunların hepsi yorgan döşek yatarlardı kardeşim. İYİ Parti kuruldu birden biri turp gibi oldukları anlaşıldı. Sağlıklarına iyi geldi arkadaşların. Sonra taşeron işçilere iyi geldik. Ben başladım ve arkadaşlarım devam ettirdi Türkiye’deki taşeron işçileri konuşmaya. Taşeron işçileri kadroya aldılar ama esasında orada bir minik abidik gubidik var. 2021 yılına kadar hiçbir hakları yok. Allah’ın izniyle onu da biz 24 Haziran’dan sonra düzelteceğiz inşallah. Sonra polislerimize, hemşirelirimize ve sağlık çalışanlarımıza iyi geldik. Çünkü 3600 ek göstergeyi 6 aydır ben söylüyorum. Abinin aklına geldi ama 24’ünden sonra yapacakmış. E onu yetiştiremez yahu elinde kanun hükmünde kararname hakkı var. Yaz bir kanun hükmünde kararname insanların haklarını ver ve bu problem gider. Beni dinleyen kardeşlerimin bir iradesi var. Görülüyor ki kadınlar diyor ki ‘Bıktık senden. Usandık artık. Abbas yolcu. Şimdi ekonomi ile ilgili 16 yıldır canının istediğini yaptı. Sanayi yerine fabrika yapmak yerine, istihdam açmak yerine inşaatı tercih etti, Türkiye’ye betona gömdü. Ben pek çok ili ikinci üçünçü kere geziyorum gördüğüm bir şey var devasa adalet sarayları yapmış içinde adalet yok. Devasa üniversiteler yapmış içinde hoca yok, eğitim yok. Bugün dolar 4.71, diyor ki, arkadaş üst akılmış. Kardeşim bu üst akıl nedir, ne menem bir şeydir, in midir cin midir ? Tarifle, gereğini yap, biz de senin yanında duralım" dedi. Akşener, 16 yılda tam 2 trilyon dolar vergi toplandığını söyleyerek, "Soruyorum Samsunlu senin çocuğun cebine buradan bir lira girdi mi? Samsun'a fabrika yapıldı mı, istihdam alanı yapıldı mı? diye sordu. 'FINDIĞI TEKRAR STRATEJİK ÜRÜN OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ' Türkiye'nin kendine yeter bir gıda ülkesiyken şu anda herşeyi ithal ettiğini söyleyen Akşener, "Gelelim fındığa yer yüzünde ürün olarak fiyat belirlediğimiz tek şey fındıktı. Aracının yabancı olması, pazarlamacının yabancı olması İtalyanların eline geçmesi fındığımızın temel sorunudur. Fındığı tekrar stratejik ürün olarak değerlendireceğiz. Yok ettikleri Fiskobirlik benzeri bir sistemi yeni baştan canlandıracağız, alan satan Türk olacak ve fındık yeniden dünyada Türkler tarafından fiyatı belirlenen, o fiyatı oluşturulan bir ürün haline gelecek merak etmeyin. Beyannameler okunuyorya bu sıra habire, şimdi beyanname okunduktan sonra Sayın Erdoğan'ın özellikle 2007'den sonra ilk defa duyduğumuz bir ses tonunu duyduk. 'Lütfen dolar almayın' . Meral Akşener nelere kadir. Bu ekonominin özelliği güvendir. Ekonomi güvenle yönetilir. Siz ekonomide güveni sağlamazsanız böyle olur" dedi. Türkiye'de sözde FETO mücadelesi yapıldığını öne süren Akşener, "Çaycı çorbacı içerde. Ne kadar zengin varsa kaçak. Sonuç itibariyle en enterasanı da o dönemde soru çalınmasından dolayı hakkı yenen gençlerimizin o hakkı için yapılan hiçbir şey yok. Buradan ilan ediyorum kaybettiğiniz haklarınızı geri alacaksınız." '4,5 MİLYON'UN BORCUNU SİLİYORUZ' Akşener, 4,5 milyon kredi kartından, tüketici kredisinden, çiftçilik kredisinden takipte insan olduğunu belirterek, "Bu 4,5 milyon insanımızın şehit ve gazi ailelerinin, işsizlerin, öğrencilerin, gençlerin, emeklilerin borçlarını bir defaya mahsus siliyoruz. Yalnız yarışma var, yarışma. Siyasetin rekabeti en çok seçmene yarar. Cumhurbaşkanı olduğum gün olağanüstü hali kaldıracağım. Cumhurbaşkanı olduğum gün, valiler fener alaylarını yasaklayamayacak" diye konuştu.

