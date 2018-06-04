Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'nde

Nursima KESKİN, Kamera: Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA) İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi. Akşener binaya girişinde açıklama yapmadı.

